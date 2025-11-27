x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tres militares resultaron heridos tras ser atacados desde el aire con un explosivo en Antioquia

El ataque se reportó en el municipio de Valdivia. Las autoridades investigan si detrás de este hecho estaría el Clan del Golfo o el ELN. Aquí los detalles.

  • Los militares están fuera de peligro, ya que fueron atendidos por el enfermero de combate. FOTO: Cortesía
    Los militares están fuera de peligro, ya que fueron atendidos por el enfermero de combate. FOTO: Cortesía
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

27 de noviembre de 2025
bookmark

Un nuevo ataque se reportó zona rural del municipio de Valdivia, Bajo cauca antioqueño. Soldados de la Brigada 11 del Ejército Nacional fueron atacados con un explosivo lanzado desde un dron, dejando a un suboficial y dos soldados profesionales con heridas leves por esquirlas.

Los uniformados estaban realizando labores de seguridad al momento del ataque. El Ejército le confirmó a EL COLOMBIANO, que hasta el momento los militares están fuera de peligro, ya que fueron atendidos por el enfermero de combate, y serán evacuados vía helicóptero en las próximas horas.

Le puede interesar: Ofrecen recompensa por responsables del ataque armado en Yondó, Antioquia

Por el momento, las autoridades investigan si detrás del ataque estaría el Clan del Golfo o el ELN, quienes tienen una disputa por el control territorial de la zona. Este ya es el segundo incidente con drones en el departamento en tres meses.

En el mes de septiembre, después de un Consejo de Seguridad que se realizó en el municipio de Yarumal, Norte de Antioquia, cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón y su equipo de trabajo se disponían a regresar a Medellín en el helicóptero de la Gobernación, los pilotos de la aeronave recibieron una alerta de que los estaban rodeando dos drones, los cuales pertenecerían a las disidencias de las Farc.

Lea más: Exclusivo | Intimidan con drones al helicóptero donde iba el gobernador de Antioquia en Yarumal

En ese momento y después de varios minutos de recorrido se logró perder el rastro a estas aeronaves no tripuladas, pero las primeras indagaciones hicieron pensar a las autoridades que se trataban de elementos pertenecientes al frente 36 de las disidencias, estructura liderada por Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron más militares heridos, pero indicaron que se encuentran investigando para esclarecer lo sucedido.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿En qué municipio de Antioquia ocurrió el ataque con dron?
El ataque se reportó en la zona rural del municipio de Valdivia, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño. La Brigada 11 del Ejército fue la unidad afectada, con tres de sus uniformados heridos.
¿Quiénes son los posibles responsables del ataque en Valdivia?
Las autoridades militares investigan si detrás del ataque con explosivos desde el aire está el Clan del Golfo o el ELN. Ambas estructuras ilegales están en disputa por el control de la zona de conflicto.
¿Qué tan comunes son los ataques con drones en Antioquia?
Aunque es una modalidad relativamente nueva, este es el segundo incidente con aeronaves no tripuladas reportado en el departamento en los últimos tres meses. El anterior fue la intimidación al helicóptero del gobernador en Yarumal.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida