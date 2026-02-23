Mientras conversa de paz, el Clan del Golfo sigue expandiéndose: ya está en 296 municipios del país

La expansión del Clan del Golfo —estructura criminal con una nómina mensual que rondaría los 1,5 millones de dólares— se ha acelerado en los últimos años. En 2022 tenía presencia en 145 municipios; hoy opera en 296 localidades de 17 departamentos. Así lo señala un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que calcula un crecimiento del 104 %. El aumento se explica por ajustes en su estrategia de expansión, cambios en su funcionamiento interno y su capacidad para ocupar territorios que antes estaban bajo control de grupos rivales.

Según la FIP, este fortalecimiento descansa en un modelo de finanzas diversificado que va más allá del narcotráfico. La minería ilegal (su segunda fuente de ingresos), la extorsión a comercios y el tráfico de migrantes sostienen buena parte de su estructura. Para mantener ese engranaje, el grupo asume una nómina mensual cercana a 1,5 millones de dólares. Los pagos, de acuerdo con el informe, van desde 1,5 millones de pesos para un “campanero” hasta 17 millones para un comandante de frente. La presencia en 296 municipios, sin embargo, no es homogénea. En algunos territorios ha consolidado esquemas de gobernanza criminal; en otros, mantiene disputas activas con organizaciones armadas. Actualmente participa en cuatro de los 13 principales focos de confrontación del país: en la Sierra Nevada de Santa Marta contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada; en el sur de Bolívar y el norte y nordeste antioqueño frente al Ejército de Liberación Nacional y disidencias vinculadas a alias Calarcá; y en las zonas de San Juan (Chocó) y Bajo Calima (Valle del Cauca), también en confrontación con el ELN.

A escala más localizada, mantiene choques armados en el oriente antioqueño con El Mesa; en Barranquilla, presuntamente con Los Pepes y Los Costeños; en Sincelejo con Los Norteños; y en el centro del Magdalena con Los Primos.

Conversaciones de paz

A diferencia de otras mesas de la “Paz Total”, la que tiene el Gobierno con el Clan del Golfo se desarrolla en el exterior, en Doha, y cuenta con mediación internacional formal liderada por Catar, con el acompañamiento de Noruega, Suiza y España. A diferencia de otros actores armados, el Clan aceptó discutir su desarme, desmovilización y acogimiento jurídico para responder ante la justicia y las víctimas. Además, su agenda no plantea reformas estructurales al Estado, sino el desmonte de sus economías ilegales. La negociación, además, se instaló sin un cese al fuego previo y en medio de la ofensiva de la Fuerza Pública, en lo que el Gobierno interpretó como un enfoque más realista frente a experiencias anteriores.