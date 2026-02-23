Dayro Moreno no se cansa de romper récords en el fútbol colombiano, ¿cuál está a punto de superar?

En los últimos dos años, Dayro Moreno no ha dejado de romper récords. La buena racha empezó en marzo del 2024 cuando marcó gol en el Atanasio Girardot de Medellín, y se convirtió en el máximo goleador de la primera división del fútbol profesional colombiano. Aquella noche, el atacante tolimense le dio, en los últimos minutos, la victoria al Once Caldas sobre el DIM.
Con esa diana llegó a 225 celebraciones en el rentado local y superó a Sergio Galván Rey como máximo anotador del balompié criollo. El argentino ostentó ese récord por más de una década y, la mayoría de esos tantos, los consiguió con el “Blanco Blanco”, que parece ser el equipo donde se establecen los registros goleadores en nuestro país.