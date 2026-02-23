La cláusula secreta de Luis Díaz en Alemania: si no cumple, paga

La llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich no solo ha representado un salto deportivo a uno de los clubes más grandes del mundo, sino también un desafío cultural y personal. Además de rendir en la cancha, como lo ha hecho hasta ahora, el extremo colombiano tiene otras obligaciones.
El club bávaro le puso una estricta “cláusula de idioma” que lo obliga a estudiar alemán de forma intensiva.
Según se ha conocido, el guajiro participa en dos o tres sesiones semanales de aprendizaje del idioma, organizadas por el propio club. Estas clases no son simbólicas: Díaz es evaluado periódicamente mediante pruebas internas que miden su progreso en comprensión y comunicación. El objetivo es claro: integrarlo plenamente tanto dentro como fuera del campo.