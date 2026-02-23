“Soy Mencho, güey”: audio desafiante revela cómo ‘El Mencho’ amenazaba por teléfono a la policía en México

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), no solo sacudió el panorama del narcotráfico en México, sino que reavivó episodios que evidencian el nivel de poder e intimidación que ejercía sobre las autoridades. En medio del caos desatado tras su abatimiento en un operativo militar, volvió a circular una grabación que durante años fue citada como ejemplo del control territorial y psicológico que el capo mantenía en regiones clave del país.
El audio, atribuido al propio Oseguera Cervantes, corresponde a una llamada telefónica dirigida a un mando policial identificado como “Delta Uno”. En la grabación se escucha una voz firme, cargada de insultos y amenazas, que se presenta sin titubeos: “Soy Mencho, güey”. La frase, pronunciada con tono desafiante, va seguida de una advertencia directa para que se detuvieran los operativos en su zona de influencia.
Más allá del lenguaje agresivo, el contenido de la conversación revela un elemento que durante años alimentó la percepción de omnipresencia del CJNG: el conocimiento detallado que decía tener sobre los movimientos policiales. En la llamada, el interlocutor asegura tener identificados a una treintena de agentes bajo el mando del oficial y advierte que, si no cesaban las acciones en su contra, habría represalias. Incluso amenaza con atacar bienes personales y animales, en un intento evidente de presión psicológica.