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Claudia López oficializa su candidatura: Leonardo Huerta será su fórmula vicepresidencial

Claudia López oficializó este viernes su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional. La exalcaldesa de Bogotá llega al tarjetón acompañada de Leonardo Huerta como su fórmula vicepresidencial

  • Claudia López oficializa su candidatura: Leonardo Huerta será su fórmula vicepresidencial. Foto: redes sociales X @ClaudiaLopez
    Claudia López oficializa su candidatura: Leonardo Huerta será su fórmula vicepresidencial. Foto: redes sociales X @ClaudiaLopez
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha pasado de las urnas a los registros oficiales tras consolidar su liderazgo en la denominada “Consulta de las Soluciones”. Luego de ganar con 574.670 votos, López formalizó este viernes 13 de marzo su aspiración presidencial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para completar su fórmula, la candidata decidió apostar por quien fue su compañero en la consulta, Leonardo Huerta. El profesor y exfuncionario participó en ese proceso interno del pasado 8 de marzo como el único contrincante de López, en una contienda en la que obtuvo 44.035 votos. A pesar de tener menos del 1 % entre los 16 candidatos totales que se midieron en las consultas. Asume el papel de fórmula vicepresidencial.

Entérese: Claudia López es la ganadora de la Consulta de las Soluciones

En medio del ambiente previo a la inscripción de candidaturas, López se dirigió este viernes hacia la sede de la Registraduría en Bogotá en bicicleta, gesto simbólico que ha acompañado varios momentos de su trayectoria política. Durante el trayecto, la candidata comentó: “Aquí vamos, como nos gusta, en bici, a inscribirnos en la registraduría, vamos a recoger a nuestra fórmula vicepresidencial”, un dato que solo se reveló hasta este viernes, justamente el último día del plazo establecido para la inscripción de candidaturas presidenciales.

Huerta llegó a la sede de la Registraduría acompañado de su familia, para participar en el acto que oficializa su papel dentro de la fórmula. Ambos candidatos se desplazaron a la sede de la entidad electoral en la capital para formalizar la inscripción de la candidatura presidencial, un trámite que deja oficialmente registrada la fórmula con la que López buscará competir en las elecciones presidenciales de Colombia de 2026.

Le puede interesar: “Bienvenido, señor vicepresidente”: Paloma Valencia confirma que Juan Daniel Oviedo será su fórmula

Con esta inscripción, la carrera hacia la primera vuelta de mayo de 2026 entra en una fase clave. El panorama electoral comienza a tomar forma con varias fórmulas ya definidas, entre ellas las de Sergio Fajardo y Edna Bonilla; Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo; así como la dupla conformada por Roy Barreras y Martha Lucía Zamora. Estas inscripciones comienzan a perfilar el mapa político de cara a los próximos meses de campaña.

Siga leyendo: ¿Fajardo abre la puerta a alianzas rumbo a la primera vuelta? Dice estar dispuesto a “tocar todas las puertas”

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