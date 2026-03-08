Atención: Claudia López es la virtual ganadora de la Consulta de las Soluciones

Claudia López es la ganadora de la Consulta de las Soluciones que disputó contra el abogado Leonardo Huerta. La exalcaldesa, con el 50,73% de mesas escrutadas, ya llevaba 258.147 votos y su contrincante, 20.149, según datos de la Registraduría. Así, se convierte en líder de la consulta del centro político en la que solo hubo dos participantes porque Sergio Fajardo, Maurice Armitage y Juan Fernando Cristo no se sumaron. Con una carrera marcada por el activismo anticorrupción, su paso por el Congreso y su gestión al frente de la capital del país, López llegó a esta jornada electoral como una de las aspirantes más conocidas dentro de su coalición. Su desempeño en la consulta interpartidista, cuando se conozca la totalidad de resultados, será clave para determinar el rumbo de su proyecto político y su papel en la carrera hacia la Casa de Nariño. Precisamente, entrará a competir directamente contra Fajardo en primera vuelta.

¿Quién es Claudia López y por qué aparece como una de las favoritas?

Claudia Nayibe López Hernández nació el 9 de marzo de 1970 en Bogotá. Es hija de una maestra de escuela pública y creció en una familia de clase media en la capital colombiana. Su participación en la vida pública comenzó a finales de los años ochenta como parte del movimiento estudiantil que impulsó la llamada Séptima Papeleta, una iniciativa que contribuyó a la convocatoria de la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991. Inicialmente estudió biología en la Universidad Distrital, pero posteriormente se graduó en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Más adelante continuó su formación académica en Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia y un doctorado en Ciencia Política en la Universidad Northwestern.

Antes de llegar a cargos de elección popular ocupó varios puestos en la administración pública, entre ellos directora del Departamento Administrativo de Acción Comunal de Bogotá y alcaldesa local de SantaFé. Su salto definitivo a la política nacional ocurrió en 2014, cuando fue elegida senadora por el partido Alianza Verde.

Encuestas y panorama electoral

En las semanas previas a la jornada electoral, varias encuestas ubicaron a López como una de las aspirantes con mayor reconocimiento dentro de su consulta interpartidista. Su visibilidad pública también se refleja en su presencia digital. Entre plataformas como X, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube acumula más de 5 millones de seguidores, una cifra significativamente mayor que la de otros competidores dentro de su misma consulta. Lea aquí: Paloma Valencia sería ganadora de la Gran Consulta con 41,6%, según encuesta Invamer Ese reconocimiento público, sumado a su experiencia administrativa y política, la ha mantenido durante meses como una de las figuras más visibles dentro del proceso electoral.

¿Cuál es la trayectoria política de Claudia López?

Durante su paso por el Senado, entre 2014 y 2018, López se convirtió en una de las voces más visibles en temas de lucha contra la corrupción y transparencia política. En ese periodo participó en investigaciones y denuncias relacionadas con vínculos entre políticos y grupos armados ilegales, lo que le dio notoriedad nacional.

Claudia López, alcaldesa de bogotá 2020 - 2023. Colprensa.

También fue una de las principales impulsoras de la Consulta Anticorrupción realizada en 2018, una iniciativa ciudadana que obtuvo más de 11 millones de votos. Su carrera política ha estado ligada principalmente al partido Alianza Verde y a movimientos ciudadanos que promueven reformas institucionales y políticas de transparencia.

¿Cómo fue la gestión de Claudia López en su paso por la Alcaldía de Bogotá?

Claudia López fue elegida alcaldesa de Bogotá en octubre de 2019 tras derrotar por un estrecho margen a Carlos Fernando Galán. Su victoria marcó varios hitos en la política de la capital: se convirtió en la primera mujer en gobernar la ciudad, la primera alcaldesa de centro político y la primera mandataria abiertamente lesbiana elegida para ese cargo. Llegó al poder con una campaña en la que prometía transformar la ciudad con una agenda centrada en la seguridad, la movilidad y la lucha contra la corrupción. En su discurso de victoria afirmó que Bogotá había votado por avanzar en la construcción del metro y por recuperar la tranquilidad en la capital. Siga leyendo: Consultas presidenciales del domingo: una ‘primera vuelta’ que será decisiva Su mandato comenzó el 1 de enero de 2020, pero pocos meses después tuvo que enfrentar la pandemia de covid-19, una crisis que obligó a cambiar las prioridades de su administración. Durante los primeros meses de la emergencia sanitaria impulsó medidas como cuarentenas preventivas y restricciones de movilidad que la posicionaron como una de las líderes regionales más visibles en la gestión de la pandemia. Ese protagonismo también generó tensiones políticas con el gobierno del entonces presidente Iván Duque, en medio de debates sobre el alcance de las medidas sanitarias y la autoridad para aplicarlas. En ese contexto, su popularidad alcanzó uno de sus puntos más altos: en abril de 2020 una encuesta de Ivamer registró una aprobación del 89%.

Al finalizar su mandato en diciembre de 2023, su administración dejó un balance mixto. Durante su gestión se impulsaron programas sociales como el Sistema Distrital de Cuidado y avances en la construcción de la primera línea del metro, pero su gobierno también enfrentó críticas por problemas persistentes de inseguridad, movilidad y retrasos en obras públicas en la ciudad.

¿Qué escándalos han rodeado a Claudia López?

La trayectoria política de Claudia López también ha estado marcada por polémicas y críticas, en gran parte relacionadas con su estilo político directo y confrontacional, que ha generado tanto respaldo como cuestionamientos entre distintos sectores. Durante su alcaldía de Bogotá protagonizó varios enfrentamientos con el gobierno nacional. Las tensiones fueron especialmente visibles durante la pandemia de covid-19, cuando surgieron diferencias con el entonces presidente Iván Duque sobre las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria y el alcance de las decisiones que podían tomar las autoridades locales. Siga leyendo: ¿Claudia López, una de tantas sorpresas? Las disputas también se extendieron posteriormente al gobierno del presidente Gustavo Petro, particularmente en debates sobre el futuro del metro de Bogotá y decisiones de urbanismo en la capital. Analistas políticos han señalado que estos choques reflejaron un estilo de liderazgo fuerte, pero también confrontacional. López también fue objeto de críticas por algunas declaraciones públicas que se viralizaron en redes sociales. Entre las más recordadas está una respuesta que dio a ciudadanos que cuestionaban la restricción vehicular de pico y placa, cuando dijo “Venda el carro, sumercé”, comentario por el que posteriormente ofreció disculpas.

Además de estas polémicas, su administración enfrentó cuestionamientos por la percepción de inseguridad en Bogotá y por los problemas de movilidad y obras públicas en la ciudad, temas que se mantuvieron entre las principales preocupaciones de los habitantes de la capital durante su mandato.

¿Qué propuestas tiene Claudia López para presidencia?

A lo largo de su carrera política, López ha defendido una agenda centrada en la lucha contra la corrupción, la transparencia en el manejo de recursos públicos y la ampliación de políticas sociales. Entre sus principales planteamientos políticos se encuentran iniciativas relacionadas con educación, igualdad de género, desarrollo urbano sostenible y fortalecimiento institucional.

También ha insistido en la necesidad de modernizar el Estado y mejorar los mecanismos de control para evitar el uso indebido de recursos públicos.

¿Cómo se realizaron las consultas interpartidistas?

Las consultas interpartidistas se realizan de manera simultánea con las elecciones legislativas en Colombia. A través de este mecanismo, distintas coaliciones políticas eligen mediante votación ciudadana a su candidato presidencial. En esta jornada los colombianos no solo eligieron a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, sino que también participan en las consultas que definirán parte del mapa de candidatos que competirán por la presidencia en 2026.

Tarjetón para votar por las consultas presidenciales durante las elecciones de 2026.