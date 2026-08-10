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Clínica Noé de Pereira fue evacuada tras el terremoto: estos son los hospitales donde están los pacientes

La Clínica Noé, ubicada en Pereira, tuvo que ser evacuada luego de que su infraestructura presentara condiciones de riesgo tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia.

  • La Clínica Noé de Pereira tuvo que ser evacuada tras presentar condiciones de riesgo en su infraestructura por el terremoto. Sus pacientes fueron trasladados inicialmente a tres centros asistenciales de la ciudad. Crédito: FOTO: Ana Álvarez vía X.
    La Clínica Noé de Pereira tuvo que ser evacuada tras presentar condiciones de riesgo en su infraestructura por el terremoto. Sus pacientes fueron trasladados inicialmente a tres centros asistenciales de la ciudad. Crédito: FOTO: Ana Álvarez vía X.
  • Comunicado Clínica Noé vía Instagram.
    Comunicado Clínica Noé vía Instagram.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto también golpeó la infraestructura hospitalaria de Pereira. Entre los centros afectados está la Clínica Noé, que tuvo que ser evacuada debido a las condiciones de riesgo que presentó su estructura.

De acuerdo con un reporte realizado por La FM desde el lugar, la infraestructura de la clínica quedó seriamente afectada y los pacientes que permanecían allí tuvieron que ser trasladados a otros centros asistenciales de la ciudad.

Según la información entregada a la emisora los pacientes fueron llevados al Hospital San Jorge de Pereira, la Clínica Los Rosales y la Clínica del Eje.

Comunicado Clínica Noé vía Instagram.
Comunicado Clínica Noé vía Instagram.

En ese momento todavía no se había establecido públicamente cuántos pacientes permanecían en la Clínica Noé ni cuál era su condición particular. El personal administrativo adelantaba las verificaciones para determinar el alcance de las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

La FM reportó desde la zona que la clínica, ubicada en el sector de la glorieta de Turín, presentaba daños visibles en su infraestructura y que la evacuación se realizó como medida preventiva ante las condiciones de seguridad del edificio.

La evacuación de la Clínica Noé se produce en medio de una situación crítica para la red de salud de Pereira y su Área Metropolitana.

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, informó que varios centros asistenciales habían alcanzado su capacidad debido a la llegada masiva de personas heridas después del terremoto.

Entre ellos está precisamente el Hospital San Jorge, uno de los lugares a los que fueron trasladados inicialmente los pacientes de la Clínica Noé. De acuerdo con el reporte entregado posteriormente por la Alcaldía, este hospital ya no estaba atendiendo nuevos pacientes debido a la alta demanda.

La administración municipal también pidió a la ciudadanía no dirigirse a la Clínica Los Nevados, el Hospital San Jorge ni la Clínica Comfamiliar, debido a que estos centros se encontraban colapsados en su capacidad de atención.

Por eso, aunque los pacientes de la Clínica Noé fueron distribuidos inicialmente entre San Jorge, Los Rosales y la Clínica del Eje, la situación de cada institución puede cambiar a medida que continúan llegando personas lesionadas.

La emergencia ha obligado a las autoridades a reorganizar la atención médica mientras los organismos de socorro concentran sus esfuerzos en rescatar a las personas que permanecen atrapadas bajo estructuras colapsadas.

El nuevo balance entregado por el Puesto de Mando Unificado señala que en Pereira hay 34 edificaciones con colapso total y ocho con colapso parcial. Además, se reportan más de 30 personas fallecidas, 100 desaparecidas y 14 atrapadas, cifras que continúan en verificación mientras avanzan las labores de búsqueda y rescate.

Ante este panorama, la Alcaldía declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta para facilitar la atención de la emergencia y la movilización de recursos.

También se estableció un Día sin Carro desde las 4:00 p. m. de este lunes y durante todo el martes 11 de agosto, con el objetivo de facilitar el desplazamiento de los organismos de emergencia.

La prioridad en este momento es atender a los heridos, rescatar a las personas atrapadas y garantizar la capacidad de la red hospitalaria para responder a la emergencia.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué evacuaron la Clínica Noé de Pereira?
La Clínica Noé fue evacuada después de que su infraestructura presentara condiciones de riesgo tras el terremoto de magnitud 7,4.
¿A dónde fueron trasladados los pacientes de la Clínica Noé?
Según un reporte de La FM, los pacientes fueron trasladados inicialmente al Hospital San Jorge de Pereira, la Clínica Los Rosales y la Clínica del Eje.
¿El Hospital San Jorge de Pereira está recibiendo pacientes?
La Alcaldía informó posteriormente que el Hospital San Jorge había colapsado en demanda de servicios y recepción de heridos, por lo que pidió a la ciudadanía no dirigirse a ese centro médico.
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