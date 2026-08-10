bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Terremoto en Colombia: las historias más dramáticas de la tragedia

10 de agosto de 2026

2026-08-10 19:18:41

Daniel Rivera Marín Comunicador social-periodista de la Universidad del Quindío y magíster en Hermenéutica Literaria de la Universidad Eafit. Sus textos han aparecido en revistas como Gatopardo, El Malpensante, Soho, Don Juan y Arcadia. Autor de los libros Volver para qué (Eafit, 2014) y La fuerza de esta voz (Tragaluz, 2022).

En el periódico El Colombiano acompañamos la tragedia registrada este lunes 10 de agosto del terremoto de magnitud 7,4 que tuvo epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó. Analizando el impacto que registró en las ciudades afectadas, la reacción del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella y la solidaridad con la que el pueblo colombiano se ha vinculado....