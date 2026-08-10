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Manizales reporta 4 muertos y más de 10 edificios colapsados tras el terremoto

El alcalde confirmó la gravedad de la situación y sostuvo que se trata de saldos parciales.

  • Varias edificaciones se desplomaron en Manizales tras el terremoto de este 10 de agosto. Foto: CORTESÍA CIUDADANA
    Varias edificaciones se desplomaron en Manizales tras el terremoto de este 10 de agosto. Foto: CORTESÍA CIUDADANA
El Colombiano
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hace 10 horas
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El alcalde de Manizales informó que la ciudad enfrenta una situación crítica tras el fuerte sismo registrado este lunes y confirmó, hasta el momento, cuatro personas fallecidas.

Entérese: “Estamos listos para apoyar al pueblo de Colombia”: Gobierno Trump activa líneas de atención tras terremoto

Según el mandatario, más de 10 edificios se han colapsado completamente y hay un número aún indeterminado de estructuras con daños parciales. También se reportan más de 20 viviendas colapsadas, aunque advirtió que la cifra podría aumentar a medida que avanzan las labores de verificación y rescate.

La emergencia ha movilizado a Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Ejército, Policía y diferentes grupos especializados de rescate, además de equipos de la Alcaldía. Las autoridades también mantienen presencia en las calles para atender las emergencias y garantizar la seguridad ante el temor de la población.

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Manizales reporta 19 colapsos parciales y 17 totales

El reporte más reciente de la Alcaldía de Manizales, entregado en el marco de la atención de la emergencia, contabiliza:

-19 colapsos parciales.

-17 colapsos totales.

-Afectaciones en la red hospitalaria.

-4 fallecidos.

-Fugas de gas.

-3 incendios.

La administración municipal indicó que las cifras corresponden al balance disponible hasta el momento y que continúan las labores de inspección, atención y rescate para establecer el alcance de las afectaciones en la ciudad.

Para responder a la emergencia se cuenta con más de 324 unidades operacionales, alrededor de 2.000 personas vinculadas a las labores de atención y maquinaria destinada a las operaciones. Los organismos de socorro y las autoridades mantienen los trabajos en las zonas donde se han reportado daños estructurales y otras situaciones derivadas del movimiento telúrico.

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Balance nacional incluye afectaciones en infraestructura y salud

El reporte consolidado presentado durante la reunión extraordinaria del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, con corte a las 12:30 p. m., registró de manera preliminar 111 personas fallecidas y 87 heridas en el país. Estas cifras corresponden al balance nacional y no modifican el reporte específico entregado por la Alcaldía de Manizales.

En materia de infraestructura, el balance nacional contabilizó 61 edificios colapsados, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas totalmente destruidas y 18 centros de salud con afectaciones en sus plantas físicas.

En cuanto a movilidad, las autoridades reportaron 18 vías nacionales averiadas. Además, se ordenó la suspensión total de las operaciones comerciales en seis aeropuertos de la región afectada debido a fallas estructurales registradas en las terminales aéreas.

El Gobierno Nacional también informó que fue decretado formalmente el Estado de Desastre Nacional, mientras continúan las labores de evaluación de daños y atención de las personas afectadas en las zonas con mayores reportes de emergencia.

Sismo de magnitud 7,4 tuvo epicentro en Chocó

De acuerdo con el reporte técnico, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,4 y ocurrió a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto de 2026. El epicentro fue ubicado en el municipio de San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros.

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el evento sísmico se encuentra entre los de mayor magnitud registrados en el país durante la última década.

Hasta el mediodía se habían contabilizado más de 18 réplicas en la misma zona tectónica, con magnitudes entre 1,4 y 4,8.

En Manizales, las autoridades continúan con la verificación de estructuras, la atención de los daños reportados y el seguimiento a las condiciones de la red hospitalaria, mientras avanzan las labores de los organismos de emergencia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál fue el epicentro y la magnitud del terremoto que afectó a Manizales?
El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, con una profundidad aproximada de 96 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano.
¿Qué deben hacer los habitantes de Manizales ante el riesgo de réplicas?
Las autoridades recomiendan evacuar de manera preventiva las edificaciones que presenten grietas o daños estructurales, evitar regresar a zonas de alto riesgo y reportar cualquier emergencia o novedad a través de las líneas de atención habilitadas.
¿Qué instituciones participan en la atención de la emergencia en Manizales?
Las labores de rescate, verificación de daños y seguridad ciudadana están a cargo de los Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Ejército, la Policía Nacional, grupos especializados y equipos de la Alcaldía de Manizales.
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