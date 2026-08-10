Manizales reporta 4 muertos y más de 10 edificios colapsados tras el terremoto

Manizales reporta 19 colapsos parciales y 17 totales

El reporte más reciente de la Alcaldía de Manizales, entregado en el marco de la atención de la emergencia, contabiliza: -19 colapsos parciales. -17 colapsos totales. -Afectaciones en la red hospitalaria. -4 fallecidos. -Fugas de gas. -3 incendios. La administración municipal indicó que las cifras corresponden al balance disponible hasta el momento y que continúan las labores de inspección, atención y rescate para establecer el alcance de las afectaciones en la ciudad. Para responder a la emergencia se cuenta con más de 324 unidades operacionales, alrededor de 2.000 personas vinculadas a las labores de atención y maquinaria destinada a las operaciones. Los organismos de socorro y las autoridades mantienen los trabajos en las zonas donde se han reportado daños estructurales y otras situaciones derivadas del movimiento telúrico.

Balance nacional incluye afectaciones en infraestructura y salud

El reporte consolidado presentado durante la reunión extraordinaria del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, con corte a las 12:30 p. m., registró de manera preliminar 111 personas fallecidas y 87 heridas en el país. Estas cifras corresponden al balance nacional y no modifican el reporte específico entregado por la Alcaldía de Manizales. En materia de infraestructura, el balance nacional contabilizó 61 edificios colapsados, 1.575 viviendas averiadas, 37 viviendas totalmente destruidas y 18 centros de salud con afectaciones en sus plantas físicas. En cuanto a movilidad, las autoridades reportaron 18 vías nacionales averiadas. Además, se ordenó la suspensión total de las operaciones comerciales en seis aeropuertos de la región afectada debido a fallas estructurales registradas en las terminales aéreas. El Gobierno Nacional también informó que fue decretado formalmente el Estado de Desastre Nacional, mientras continúan las labores de evaluación de daños y atención de las personas afectadas en las zonas con mayores reportes de emergencia.

Sismo de magnitud 7,4 tuvo epicentro en Chocó

De acuerdo con el reporte técnico, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7,4 y ocurrió a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto de 2026. El epicentro fue ubicado en el municipio de San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros. El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el evento sísmico se encuentra entre los de mayor magnitud registrados en el país durante la última década. Hasta el mediodía se habían contabilizado más de 18 réplicas en la misma zona tectónica, con magnitudes entre 1,4 y 4,8. En Manizales, las autoridades continúan con la verificación de estructuras, la atención de los daños reportados y el seguimiento a las condiciones de la red hospitalaria, mientras avanzan las labores de los organismos de emergencia.

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