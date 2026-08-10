Manizales reporta 4 muertos y más de 10 edificios colapsados tras el terremoto

El alcalde de Manizales informó que la ciudad enfrenta una situación crítica tras el fuerte sismo registrado este lunes y confirmó, hasta el momento, cuatro personas fallecidas.
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Según el mandatario, más de 10 edificios se han colapsado completamente y hay un número aún indeterminado de estructuras con daños parciales. También se reportan más de 20 viviendas colapsadas, aunque advirtió que la cifra podría aumentar a medida que avanzan las labores de verificación y rescate.
La emergencia ha movilizado a Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Ejército, Policía y diferentes grupos especializados de rescate, además de equipos de la Alcaldía. Las autoridades también mantienen presencia en las calles para atender las emergencias y garantizar la seguridad ante el temor de la población.
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