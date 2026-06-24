CNE finalizó el 100% del escrutinio; esta tarde Abelardo de la Espriella será declarado presidente electo

Con el 99,97 % de las mesas escrutadas, el candidato Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, registró 12.707.117 votos, equivalentes al 48,70 % del total, mientras que Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, sumó 12.956.941 votos, correspondientes al 49,66 %, convirtiéndose en el ganador del preconteo de la segunda vuelta.

Un día después, la Registraduría terminó el escrutinio y confirmó que coincidió en un 99,997% con el preconteo. Tres días después, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó el proceso y está listo para declarar esta tarde, oficialmente, a De la Espriella como el nuevo presidente de Colombia. Mañana a las 10:00 de la mañana le darán la credencial.

Según fuentes del CNE, el Pacto Histórico desistirá de todas las reclamaciones. Esto después de que el candidato del partido, el senador Iván Cepeda, aceptara públicamente los resultados.

“He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso, y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, expresó Cepeda.

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“Ha llegado, entonces, el momento de afirmar que asumimos con serenidad, responsabilidad y total firmeza, sobre esto no debe caber la menor duda posible, el papel que las circunstancias nos demandan”, agregó.

En cuanto a las reclamaciones que no se harán, es importante recordar que desde el partido se presentaron 57.189 reclamaciones. Aquel número había sido confirmado por Iván Cepeda en una rueda de prensa hecha horas después de haber culminado la segunda vuelta.

“Una vez que se produjo el preconteo, el cual nosotros respetamos y admitimos en su condición de preconteo —no es un resultado definitivo ni vinculante—, hemos hecho la siguiente precisión: nuestro equipo de seguridad electoral ha presentado 57.189 reclamaciones que nos facultan y que obligan a los jueces escrutadores a verificar las alegaciones que hemos hecho. Por lo tanto, estamos con nuestros equipos participando del escrutinio”, dijo Cepeda antes de que terminara el proceso de escrutinio.

Ahora, con los resultados ya aceptados por Cepeda y ratificados por el CNE, solo queda que reciba la credencial, haga el proceso de empalme y se posesione ante el Congreso el próximo 7 de agosto.