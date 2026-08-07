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Gobierno Trump anuncia USD 1.000 millones de apoyo a gobierno de De la Espriella y promete revisar aranceles

El gobierno estadounidense anunció este paquete de apoyo al gobierno de Abelardo de la Espriella y la revisión de aranceles impuestos durante la administración Petro, lo que representa un giro de 180° en las relaciones entre Washington y Bogotá.

  • El anuncio llega horas después de que De la Espriella tomara posesión en Cali con un discurso en el que prometió estrechar la relación con Washington. FOTO AFP
    El anuncio llega horas después de que De la Espriella tomara posesión en Cali con un discurso en el que prometió estrechar la relación con Washington. FOTO AFP
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

07 de agosto de 2026
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El gobierno de Donald Trump anunció este viernes un paquete de apoyo de 1.000 millones de dólares al gobierno del recién posesionado presidente Abelardo de la Espriella, en lo que marca un giro radical en las relaciones entre Washington y Bogotá tras los años de tensión durante la administración de Gustavo Petro.

“Como piedra angular de esta asociación renovada, Estados Unidos, en colaboración con el Congreso, tiene la intención de anunciar una ayuda de 1.000 millones de dólares como parte de un paquete de medidas de seguridad destinado a apoyar al Gobierno del presidente de la Espriella en la consecución de nuestros objetivos comunes”, informó el Departamento de Estado.

El anuncio también incluye la revisión de los aranceles que Estados Unidos impuso a Colombia durante el gobierno saliente.

A partir del mejoramiento de las relaciones, Estados Unidos espera fortalecer las fuerzas de seguridad de Colombia en la lucha conjunta contra las organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones delictivas transnacionales, entre otras cosas mediante el despliegue de tecnología estadounidense, la optimización del gasto en defensa para que sea más eficiente, la creación de interoperabilidad y la realización de operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

La cooperación también incluye esfuerzos para desarticular las operaciones de las organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones delictivas transnacionales mediante la congelación de activos y el enjuiciamiento de quienes las financian y sostienen.

Además, se pretende ampliar “significativamente las operaciones de erradicación de la coca y de interceptación de cocaína”.

En materia económica, Estados Unidos colaborará con Colombia para contribuir a los fondos internacionales de ayuda y a futuros paquetes de asistencia humanitaria que ayuden a las comunidades colombianas a recuperarse de posibles inundaciones, sequías y otros desastres naturales relacionados con El Niño.

“Poner en marcha un diálogo bilateral para la prosperidad que sirva de plataforma para estabilizar la economía colombiana, fortalecer sus sectores de generación y distribución de energía, explorar inversiones en minerales críticos y crear nuevas oportunidades para los inversores estadounidenses”, anunció el gobierno de Estados Unidos.

Horas antes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó a De la Espriella por su investidura y afirmó que la administración Trump espera “trabajar estrechamente” con su gobierno.

“Estados Unidos espera trabajar estrechamente con el nuevo Gobierno colombiano para el beneficio de ambos pueblos. ¡Viva Colombia! ¡Viva EE.UU.!”, escribió Landau en redes sociales.

Landau también se refirió a la elección de Cali como sede de la posesión y dijo haber quedado “impresionado” por la decisión, que interpretó como “una señal de su compromiso por descentralizar el país y enfocarse en el desarrollo regional.”

El funcionario tiene un vínculo personal con la ciudad: sus padres vivieron en Cali entre 1954 y 1957.

Lea también: Comienza la presidencia de De la Espriella: así fue el juramento y la imposición de banda en Cali

La delegación de Trump a la ceremonia estuvo encabezada por el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien fue uno de los abogados personales de Trump en varios de sus casos penales, y contó con funcionarios de la Casa Blanca y de los departamentos de Estado, Justicia y Defensa, además de la Agencia Antidrogas, DEA.

También participaron el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Hugo Guevara, y el congresista republicano Mario Díaz-Balart, presidente del subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

No asistieron el secretario de Estado Marco Rubio ni el propio Landau, quien sí participó recientemente en la investidura de Keiko Fujimori en Perú.

El anuncio llega apenas horas después de que De la Espriella tomara posesión en Cali con un discurso en el que prometió estrechar la relación con Washington.

La relación entre Trump y el gobierno saliente de Petro estuvo marcada por enfrentamientos públicos y la imposición de sanciones estadounidenses contra el presidente colombiano.

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