Gobierno Trump anuncia USD 1.000 millones de apoyo a gobierno de De la Espriella y promete revisar aranceles

El gobierno de Donald Trump anunció este viernes un paquete de apoyo de 1.000 millones de dólares al gobierno del recién posesionado presidente Abelardo de la Espriella, en lo que marca un giro radical en las relaciones entre Washington y Bogotá tras los años de tensión durante la administración de Gustavo Petro.
“Como piedra angular de esta asociación renovada, Estados Unidos, en colaboración con el Congreso, tiene la intención de anunciar una ayuda de 1.000 millones de dólares como parte de un paquete de medidas de seguridad destinado a apoyar al Gobierno del presidente de la Espriella en la consecución de nuestros objetivos comunes”, informó el Departamento de Estado.
El anuncio también incluye la revisión de los aranceles que Estados Unidos impuso a Colombia durante el gobierno saliente.