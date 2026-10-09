Colombia adhirió al Consenso de Ginebra, que cuestiona que el aborto sea reconocido por el derecho internacional

Colombia adhirió al Consenso de Ginebra, una declaración que cuestiona que el aborto sea un derecho reconocido por el derecho internacional y sostiene que los Estados no están obligados a promoverlo ni facilitarlo. El anuncio lo hizo este jueves el embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez. La adhesión se formalizó en la sede de la Misión de Colombia ante la OEA, en coordinación con la Secretaría de Salud de Estados Unidos, que ejerce la secretaría del Consenso de Ginebra. La declaración política reúne a 47 Estados y promueve la defensa de la vida, la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia. “Hoy, en la sede de la Misión de Colombia, ante la Organización de Estados Americanos y junto con la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, que a su vez ejerce la Secretaría del Consenso de Ginebra, hemos adherido a esto”, afirmó Ordóñez en un video divulgado por la Cancillería.

El diplomático explicó que los países firmantes se comprometen a promover estos principios en escenarios multilaterales. También señaló que la declaración sostiene que no existe un derecho internacional al aborto y que los Estados no están obligados a promoverlo o facilitarlo. En contexto: Colombia se desmarca ante la ONU de los derechos sexuales y reproductivos y cuestiona conceptos de género Ordóñez aclaró que la adhesión no tiene efectos jurídicos vinculantes, sino políticos. “No tiene efectos jurídicos, tiene efectos políticos, porque los temas jurídicos se definen de acuerdo a las normas y a los procedimientos establecidos en cada ordenamiento jurídico”, sostuvo.

¿Qué es el Consenso de Ginebra qué propone?

El Consenso de Ginebra es una declaración política internacional impulsada en 2020, durante el primer gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, con el respaldo de otras administraciones conservadoras, entre ellas la de Jair Bolsonaro en Brasil. El documento plantea que las políticas relacionadas con el aborto corresponden a las decisiones soberanas de cada Estado. También promueve la protección de la maternidad, la infancia y la familia, y sostiene que la interrupción del embarazo no debe promoverse como método de planificación familiar. Para saber más: Aborto en Colombia vuelve al centro del debate: congresistas radicaron proyecto para prohibirlo Entre sus principios, la declaración reafirma la igualdad de hombres y mujeres en el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, así como la importancia de garantizar atención sanitaria para las mujeres durante el embarazo y el parto. Colombia ya había hecho parte de esta coalición. En mayo de 2022, durante el Gobierno de Iván Duque, el país se adhirió al mecanismo cuando Ordóñez también se desempeñaba como embajador ante la OEA. No obstante, tras la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia, el Gobierno colombiano se retiró de la iniciativa.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Ahora, la decisión de reincorporarse se produce bajo la administración de De la Espriella, que ha defendido la familia tradicional y ha expresado su intención de restringir el aborto dentro de los límites que permita la ley.

La Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación mediante una decisión de 2022. FOTO: Magnific.

¿Va a cambiar la ley del aborto en Colombia?

La Cancillería precisó que la adhesión al Consenso de Ginebra no modifica por sí misma la legislación nacional ni la jurisprudencia de las altas cortes. Por tanto, la firma representa una posición política y diplomática del Gobierno, pero no cambia automáticamente las condiciones de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

En Colombia, la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación mediante una decisión de 2022. Después de ese plazo, el procedimiento puede realizarse bajo determinadas causales, como cuando existe riesgo para la vida o la salud de la mujer, se presentan malformaciones fetales incompatibles con la vida o el embarazo es resultado de violencia sexual, de acuerdo con el marco establecido por la Corte. La adhesión, sin embargo, fija una postura del Ejecutivo en los debates internacionales sobre derechos reproductivos y salud de las mujeres. La declaración busca que sus integrantes defiendan esos principios en espacios multilaterales, incluidos los relacionados con Naciones Unidas y la OEA. Lea más: Colombia tiene ahora las leyes más flexibles sobre el aborto en América Latina

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