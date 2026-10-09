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Colombia se desmarca ante la ONU de los derechos sexuales y reproductivos y cuestiona conceptos de género

En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Gobierno limitó su interpretación de conceptos relacionados con la salud sexual y reproductiva, el género y el racismo estructural. La postura se suma al regreso al Consenso de Ginebra, que cuestiona la existencia de un derecho al aborto.

  • Álvaro Ayala fue quien representó al país en el consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. FOTO ONU Derechos Humanos y captura de video
    Álvaro Ayala fue quien representó al país en el consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. FOTO ONU Derechos Humanos y captura de video
Paula Rodríguez Mora
Paula Rodríguez Mora
hace 2 horas
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Ya son cinco las decisiones y posturas que ha asumido Colombia en el escenario internacional alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género y la lucha contra la discriminación.

Y es que esta semana, durante el 63.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, el embajador encargado de Colombia ante la ONU, Álvaro Ayala Meléndez, tomó distancia de la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos” y cuestionó el uso de términos como “racismo sistemático”, “racismo estructural” y “racismo institucional”.

Le puede interesar: Colombia se retira de la Equal Rights Coalition, alianza internacional que protege los derechos LGBTIQ+

El cambio de posición en Naciones Unidas generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre sus posibles efectos en la política exterior, las políticas públicas y la asignación de recursos para garantizar derechos en Colombia.

Las declaraciones se suman a la salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition, ERC), anunciada en septiembre.

Esta semana también, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), el delegado del país, Alejandro Ordóñez, anunció la adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra, una iniciativa internacional que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto.

Según la Cancillería, la decisión no tiene efectos sobre la legislación colombiana (en la que está contemplado el aborto hasta la semana 24). En cambio, dicen desde el Ejecutivo, esto ampliaría las alianzas y la cooperación internacional.

¿Por qué Colombia se desmarcó de los derechos sexuales y reproductivos?

Uno de los puntos centrales de la intervención en el Consejo de Derechos Humanos fue la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos”, incluida en la resolución L.34 sobre el derecho al agua potable y al saneamiento.

El delegado de Colombia, Ayala, sostuvo que esa expresión “no es un lenguaje universalmente acordado ni tiene definición en tratados vinculantes”. En el mismo pronunciamiento, la delegación colombiana precisó que entiende la salud menstrual únicamente en relación con el acceso al agua, el saneamiento, la higiene, la información y la atención sanitaria.

Y antes, el martes, Colombia se abstuvo de votar una enmienda promovida por Pakistán que pretendía retirar de la resolución la referencia a ese concepto. La propuesta fue rechazada por el Consejo de Derechos Humanos.

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