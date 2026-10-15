El 40% del gas que consumen los colombianos ya es importado

Colombia pierde capacidad para abastecerse de gas natural con producción propia y depende cada vez más de las importaciones. A septiembre de 2026, el gas importado ya representaba el 41% de la demanda nacional, una dependencia que aumenta la presión sobre los costos del combustible.
El precio del combustible importado llegó a US$24,97 por millón de unidades térmicas británicas (MBTU), un incremento de 79% frente a febrero, lo que encarece el suministro en medio de la menor disponibilidad de gas propio.
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Las cifras fueron expuestas por Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, durante el Congreso de Energía y Mercado Mayorista (MEM). El académico advirtió que el país podría enfrentar un déficit de 124 GBTUD en marzo de 2027 si los nuevos proyectos de regasificación no entran en operación a tiempo.