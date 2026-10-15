El 40% del gas que consumen los colombianos ya es importado

Colombia pierde capacidad para abastecerse de gas natural con producción propia y depende cada vez más de las importaciones. A septiembre de 2026, el gas importado ya representaba el 41% de la demanda nacional, una dependencia que aumenta la presión sobre los costos del combustible. El precio del combustible importado llegó a US$24,97 por millón de unidades térmicas británicas (MBTU), un incremento de 79% frente a febrero, lo que encarece el suministro en medio de la menor disponibilidad de gas propio. Puede leer: Petrobras y Ecopetrol culminan “histórica campaña” de exploración de gas de US$1.000 millones en el Caribe Las cifras fueron expuestas por Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, durante el Congreso de Energía y Mercado Mayorista (MEM). El académico advirtió que el país podría enfrentar un déficit de 124 GBTUD en marzo de 2027 si los nuevos proyectos de regasificación no entran en operación a tiempo.

La producción nacional de gas cayó 30% en tres años

La oferta de gas comercializado en Colombia pasó de cerca de 1.000 GBTUD a menos de 700 GBTUD en los últimos tres años, según las cifras presentadas por Cabrales. La reducción, de aproximadamente 30%, amplió la brecha entre la producción nacional y las necesidades del mercado. En el caso de Ecopetrol y su grupo empresarial, la caída de la producción de gas alcanzó el 37%, de acuerdo con los datos suministrados. Esta disminución profundizó la dependencia del suministro externo. Entérese: Regasificadora del Pacífico operaría desde noviembre y ya tiene el 90% de su capacidad de gas contratada Las importaciones llegaron a cerca de 440 GBTUD en lo corrido de 2026 hasta septiembre, lo que expone al mercado colombiano a las variaciones de los precios internacionales y a las condiciones de disponibilidad del combustible. La situación también se refleja en las reservas. Al cierre de 2025, las reservas probadas de gas natural se ubicaron en 1.717 giga pies cúbicos, una disminución de 16,8% frente al año anterior. La relación entre reservas y producción cayó a 5,9 años. La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, señaló que, con las reservas probadas actuales, Colombia podría enfrentar un déficit nacional de gas desde febrero de 2027. Por su parte, Anif advirtió que la vida media de las reservas de gas y petróleo de Colombia es inferior a la de países como Argentina, México, Brasil y Chile, lo que evidencia los desafíos del país para garantizar su abastecimiento a largo plazo. Vea aquí: “Es paja”: presidente del GEB advierte que gas venezolano y Sirius no resolverán la escasez en Colombia

El gas importado por Cartagena cuesta 79% más

El precio del gas importado a través de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), en Cartagena, llegó a US$24,97 por MBTU para los nuevos contratos correspondientes a septiembre, octubre y noviembre de 2026. En febrero, el valor se ubicaba en US$13,96, lo que representa un incremento de 79%.

El encarecimiento afecta a las plantas térmicas que utilizan este combustible y puede elevar los costos de generación eléctrica. Cuando producir energía resulta demasiado costoso, algunas plantas pueden encontrar más conveniente asumir el costo de incumplir sus compromisos de energía en firme que generar con pérdidas. “El aumento del precio del gas importado puede elevar los costos variables de generación térmica, de modo que, para algunas plantas, resulta más conveniente pagar la desviación negativa de la oferta de energía en firme que generar a pérdida”, explicó Cabrales. La energía en firme corresponde a la capacidad de generación con la que un agente se compromete a responder bajo determinadas condiciones del sistema. Por eso, las decisiones de operación de las térmicas son relevantes para la confiabilidad del suministro eléctrico. Le interesa: Sin gas suficiente ni barato: Diaco alerta que el costo hasta se triplicó y golpea a la industria siderúrgica en Colombia

Regasificadoras, clave para evitar un déficit de gas en 2027

Actualmente, la regasificadora de Cartagena es el único punto de este tipo en operación en el país. Estas instalaciones permiten recibir gas natural licuado, convertirlo nuevamente a estado gaseoso e inyectarlo a la red de transporte para su distribución. Según las proyecciones expuestas por Cabrales, si los proyectos de regasificación del Pacífico y Puerto Bahía, en Cartagena, no entran en operación a tiempo, Colombia podría registrar un déficit de 124 GBTUD en marzo de 2027, equivalente al 10,8% de la demanda proyectada. El académico señaló que, incluso si ambas instalaciones entran en funcionamiento, el faltante no desaparecería por completo: podría ubicarse en 37 GBTUD diarios, equivalentes al 3,1%.

Los recortes de suministro afectan a la industria

Entre el 15% y el 20% del suministro de gas destinado a usuarios industriales no regulados fue objeto de recortes. Vea más: ¿Nevera, ducha o aire acondicionado? Estos son los “vampiros” que se comen la plata en la factura de energía A esto se suma la disminución de las entregas de Canacol, que pasaron de cerca de 200 GBTUD a 45 GBTUD, una caída aproximada de 77%. Esta reducción restringe especialmente la disponibilidad de gas en la Costa Caribe. Los usuarios industriales no regulados pueden negociar directamente las condiciones de suministro con sus proveedores, bajo las reglas aplicables al mercado. Los recortes pueden obligarlos a buscar combustibles alternativos o ajustar sus operaciones.

La deuda con los generadores limita la compra de combustibles

A la presión sobre los precios se suma un problema financiero: a los generadores de energía les adeudan cerca de $2,57 billones, según las cifras presentadas por Cabrales. Esta cartera reduce su capacidad para comprar gas, diésel o carbón, combustibles necesarios para respaldar la generación eléctrica cuando disminuye la disponibilidad de agua o aumenta la demanda. El carbón aparece como una alternativa de respaldo por su menor costo de combustible frente al gas importado. Con un precio de referencia de US$4,5 por MBTU, podría ofrecer un costo sustancialmente inferior, aunque su utilización depende de la capacidad disponible de las plantas, las restricciones operativas y los costos ambientales. De acuerdo con Cabrales, las obligaciones de energía firme requerirían 14.684 toneladas de carbón al día, una cantidad equivalente a cerca del 10% de la producción nacional. El diésel también podría respaldar la generación, pero su precio representa una limitación similar a la del gas importado. Si el combustible resulta demasiado costoso, las plantas pueden tener incentivos para asumir el costo de las desviaciones negativas de sus compromisos de energía en firme en lugar de operar con pérdidas. Además: Colombia deberá importar 65% del gas a 2035 y 98% al 2045 si no reactiva su producción

La regasificación no reemplaza la producción nacional

Según Anif, el gas importado, proveniente en buena parte de Estados Unidos y extraído mediante fracturación hidráulica o fracking, permite atender el consumo diario de cerca de 36 millones de colombianos. El gremio advierte que ampliar la capacidad de regasificación contribuiría a diversificar los puntos de suministro y reducir la vulnerabilidad frente a interrupciones en una sola infraestructura. No obstante, esta expansión debe acompañarse de medidas para recuperar la autosuficiencia mediante nueva oferta nacional.

Gobierno anuncia pagos de subsidios de energía y gas

En el marco del Plan Energía YA, el Ministerio reportó inversiones por $1,9 billones para garantizar la continuidad del servicio de energía y cubrir obligaciones pendientes del sector. Lea también: Precio del gas importado se dispara 79% en Colombia y revive debate sobre fracking De ese total, $1,5 billones se destinarán al pago de deuda corriente, con el propósito de mejorar el flujo de caja de los generadores térmicos. Según la presentación, ya se realizó un primer giro de $300.000 millones al Fondo Empresarial. El plan también contempla $369.000 millones para pagar subsidios de energía y gas. Estos recursos buscan empezar a reducir las obligaciones del Estado con las empresas eléctricas, cubrir compromisos pendientes hasta junio de 2026 y una parte del trimestre en curso. Además, se reportó el pago de $7.600 millones por concepto de subsidios de gas.

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