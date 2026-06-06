Victoria de Paisas sobre Toros alargó la serie de la final de la Liga en el Iván de Bedout

En un marco espectacular, con una afición que animó desde el primer segundo y con un equipo volcado a ganar el compromiso, Paisas se llevó la victoria 98-82 ante Toros del Valle, y extendió la serie final.

El compromiso tuvo a un David Ojeda inspirado, anotando desde los tres puntos, recuperando balones debajo del aro, impulsando a sus compañeros para lograr la remontada.

Otro de los antioqueños que se lució en el campo fue Luis Benítez, quien consiguió levantar a los asistentes con dos cestas de tres puntos consecutivas. Al final sumó 11 puntos en su cuenta personal, mientras que Marcus Weathers fue de nuevo el MVP de Paisas con 20 puntos conseguidos.

Paisas arrancó dominando el juego de principio a fin con marcadores parciales de 26-15 para ganar el primer set; el segundo lo terminó 26-20. En el tercero, Toros tuvo una reacción y logró ganarlo 25-27, pero Paisas volvió a conservar el poderío y ganó el cuarto 21-10.

En el último cuarto del juego, la tensión subió a lo más alto, ya que el estadounidense Mike Milles sufrió una falta y en su caída al maderamen sufrió una lesión en su hombro izquierdo y no pudo continuar en el compromiso; además, David Ojeda fue sancionado con tres faltas en dos minutos, lo que lo sacó del juego por acumular 5 faltas, cuando el reloj aún marcaba tres minutos por jugarse.