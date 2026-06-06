Diez heridos por el colapso de parte del techo de Unicentro Medellín

Una emergencia se registró este sábado en horas de la tarde en el centro comercial Unicentro de Medellín tras el colapso de las cubiertas del techo. El establecimiento activó sus protocolos de emergencia y brindó la primera atención a los heridos hasta que llegaron las unidades de emergencia.

Según informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, personal del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín se encuentra en el lugar apoyando las labores de atención. De manera preliminar, las autoridades reportaron entre siete y diez personas con lesiones leves, quienes reciben atención médica.