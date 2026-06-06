‘La Sele’ termina su preparación para el Mundial contra Jordania y se aferra a una coincidencia, ¿de qué se trata?

La vida está llena de coincidencias. ¿Cuántas veces es posible que, antes de empezar un torneo importante como el Mundial, un equipo se enfrente contra el mismo rival que se midió antes de tener la mejor presentación –hasta ahora– de su historia en ese campeonato?
Tal vez muchas. Quizás pocas. En el fútbol internacional, cuadrar un partido amistoso es complicado. Más en los días previos a una Copa del Mundo donde, aunque todos quieren competencia, también se piensa en cuidar a las figuras para no perderlos antes del torneo más importante.
Más si ambos equipos jugarán el Mundial. Además hay muchas gabelas en medio: el dinero, los contratos, la disponibilidad de estadios en ciudades que queden más o menos cerca a los lugares donde se concentrarán de manera definitiva. Eso y otras cosas deben encajar para que se dé un juego como el que van a tener Colombia y Jordania este domingo (6:00 p.m.), en San Diego, California.