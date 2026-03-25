Colombia, a un paso de prohibir por ley la mutilación genital femenina: claves del proyecto

El Senado de la República alcanzó un hito legislativo en la lucha por los derechos humanos y la integridad de las mujeres en el país. En una sesión marcada por el consenso político, la Comisión Primera de la cámara alta aprobó por unanimidad, en tercer debate, el proyecto de ley que busca erradicar definitivamente la práctica de la mutilación genital femenina (MGF) en el territorio nacional.

Con este paso, la iniciativa queda a tan solo un debate en la plenaria del Senado para convertirse en ley y cerrar un capítulo de violencia sistemática que ha afectado históricamente a las mujeres en el país, sobre todo de comunidades indígenas.

La iniciativa, identificada como el proyecto de Ley 440 de 2025 de Senado (acumulado con el 239 de 2024 de Cámara), es el resultado de un esfuerzo conjunto liderado por las representantes Jennifer Pedraza (senadora electa), Alexandra Vázquez y Carolina Giraldo, junto a la senadora Angélica Lozano.

El texto no fue construido de manera aislada; por el contrario, las autoras adelantaron un proceso de concertación y diálogo intercultural con representantes de la gran nación Embera.

Durante el trámite en la Comisión Primera del Senado, la ponencia estuvo a cargo de la senadora Clara López, y contó con el respaldo mayoritario de los congresistas.