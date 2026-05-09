Egan Bernal se metió en el podio de la general en el Giro de Italia 2026

En Burgas, Bulgaria, durante la presentación de equipos del Giro de Italia 2026 el miércoles pasado, el ciclista colombiano Egan Bernal fue uno de los más vitoreados. El corredor de 29 años, nacido en Zipaquirá, Cundinamarca, es una de las “leyendas” del pedalismo internacional.
No solo porque ganó el último Tour de Francia antes de que iniciara el dominio de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, sino porque también se quedó con el trofeo Senza Fine (sin fin), que le entregan al ganador del Giro de Italia en la edición de 2021.