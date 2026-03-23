Paradoja del Pacto: más mujeres congresistas, pero polémicas por machismo y complicidad con presuntos acosadores

Para el siguiente periodo presidencial, las mujeres no ocuparán ni siquiera la mitad del poder Legislativo. Según la Defensoría del Pueblo, en el Senado, de las 102 curules solo 32 serán ocupadas por mujeres (31,4 %). Por otro lado, en la Cámara de Representantes, de los 181 curules, quedaron elegidas 50 mujeres (27,6 %). Es decir, en el recinto donde se toman la mayoría de decisiones del país y que es el principal veedor del Ejecutivo, las mujeres apenas tendrán voz. El problema de la representación, sin embargo, no es algo meramente numérico. Para el periodo 2026-2030, el partido que más mujeres tendrá en su bancada en el Senado es el Pacto Histórico. De hecho, es el único partido que logró llegar a la paridad en la cámara alta del Congreso gracias a la implementación del mecanismo de listas cremallera. Pero, en medio de aquel importante logro, una pregunta emergió al debate público: “¿De qué sirve tener influencia en un movimiento en el que no puedes decir abiertamente lo que piensas?”.

La pregunta la hizo Sara Tufano -socióloga feminista, escritora y activista de izquierda- en medio de los cuestionamientos hacia Hollman Morris, director de RTVC, por presuntos hostigamientos judiciales, políticos y sociales hacia las mujeres que lo han denunciado por presuntas violencias basadas en género (VBG). “Las mujeres del Pacto Histórico se quedan calladas frente a las denuncias contra Morris, nunca han sido solidarias con sus víctimas por miedo a perder influencia dentro del Pacto”, dijo Tufano.

Según las denuncias de Castillo, Morris le habría hecho comentarios e insinuaciones sexuales sobre su cuerpo, diciéndole que quería “comer negra”. La situación fue testificada por otras mujeres pero, a falta de otras pruebas, el proceso judicial fue desestimado. Meses después, Castillo aseguró que hombres armados la amenazaron para no hablar del tema, y dos años después fue denunciada por presunta injuria y calumnia por parte de Morris, quien ahora llega a las audiencias con camarógrafos de RTVC. Ninguna congresista del Pacto se ha pronunciado al respecto hasta ahora. De hecho, frente a otro reciente grave caso de presuntos casos de acoso en Caracol Televisión, la senadora Isabel Zuleta (quien también hará parte de la bancada del Pacto para el siguiente periodo) escribió “ni una más”. Al respecto, Tufano le recordó a la congresista que ella misma ha revictimizado a víctimas de Morris, y Nórida Rodríguez, exdirectora de RTVC, escribió: “Senadora, le recuerdo que usted firmó una carta de apoyo al presunto acosador, cuando varias mujeres denunciaron acosos laborales en la entidad”.

Entonces, ¿qué hacer cuando el espacio para las mujeres es casi nulo, y las que llegan al poder le dan la espalda a la violencia de género?

Violencia de género en el Pacto

El caso de Morris no es aislado. En los últimos años, figuras del Pacto Histórico que hacen parte del Ejecutivo y Legislativo (respaldadas por el presidente Gustavo Petro) han sido señaladas por, presuntamente, haber cometido actos violentos contra mujeres. Entre ellos está Armando Benedetti, actual ministro del Interior. Y es que, según una denuncia de Adelina Guerrero (su entonces esposa) en 2024, el funcionario la habría amenazado con un cuchillo mientras estaban juntos en Madrid. Dos años después del incidente, Guerrero aseguró que fue un mal entendido, y que Benedetti “solo rompió algunas cosas”. Sin embargo, esa no es la única polémica por presuntas VBG que enfrenta el ministro. En noviembre de 2025, le dijo “loca hijueputa” a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, quien adelanta las investigaciones contra Benedetti por presuntas irregularidades en proyectos públicos de hace una década. Ambos comportamientos, tanto el de Morris como el de Morris como el de Benedetti, han sido denunciados y condenados por la congresista Jennifer Pedraza. En conversación con EL COLOMBIANO, la representante (y futura senadora) aseguró que, a pesar de alzar la voz en el Legislativo, las mujeres del Pacto Histórico le han dado la espalda: “la participación burocrática ha terminado siendo una herramienta eficaz para acallar a colegas. Si bien han surgido algunas voces críticas —como la de Alexandra Vázquez—, lo cierto es que han sido intervenciones aisladas dentro de la bancada del Pacto”, dijo. Lea además: “Estamos enfrentando una forma mafiosa de hacer política”: entrevista con Jennifer Pedraza La pregunta es si en el siguiente periodo, las mujeres del Pacto seguirán guardando silencio frente a las mismas denuncias y a las que llegan a la palestra: las denuncias por comportamientos machistas de quienes serán sus compañeros de bancada en los próximos años: Alex Flórez y Walter Rodríguez Chaparro, conocido como “Wally”. En conversación con EL COLOMBIANO, Juana Afanador, socióloga y escritora feminista exmilitante del Pacto aseguró: “Es fundamental hablar de la calidad de la representación de las mujeres en el Congreso de la República, porque ser mujer no implica necesariamente ser feminista ni comprometerse con la defensa y ampliación de los derechos que ya hemos conquistado”. Y añadió: “Por eso no basta con aumentar la presencia femenina. Es urgente promover la participación de mujeres con una agenda feminista clara, dispuestas a defender esos derechos y a abrir y fortalecer espacios dentro del Congreso. Solo así se puede garantizar no solo la representación, sino también el respeto, la protección y el avance real de los derechos de las mujeres”. Y es que, en el caso de Flórez reposa sobre él una investigación de por parte de la Corte Suprema de Justicia por, presuntamente, haber cometido el delito de violencia intrafamiliar agravada. Según documentos conocidos, Flórez le habría pedido a su expareja que abortara el bebé que ambos tenían en camino, algo a lo que ella se negó.

A raíz de esto, Flórez Hernández habría agarrado del brazo a la mujer, la habría halado y le habría dado un golpe en la cabeza y el oído tan fuerte que la mandó al médico. “Causa: sospecha de maltrato físico”, decía el reporte médico. El silencio desde la bancada del Pacto sigue siendo absoluto, y se suma a los silencios frente a los casos de Morris y Benedetti. En cuanto a Wally: antes de ser elegido, el futuro senador se despachó en contra de las listas cremallera, el mismo mecanismo que hoy permitió que el Pacto Histórico tuviera una lista paritaria y llevara al Legislativo a la mayor cantidad de mujeres posible desde su colectividad. Calificó la medida como “inclusión forzada”. Desde el Pacto, la única que alzó la voz fue María Fernanda Carrascal, quien le recordó que las listas cremallera “llegaron para quedarse”.

Aquella no fue la única polémica por machismo en las campañas del Pacto. Alejandra Omaña, conocida como Amaranta Hank y futura senadora de la colectividad, realizó trabajos de campaña junto a Julio César González Quiceno, más conocido como Matador. El caricaturista (quien también buscaba el poder Legislativo) ha sido denunciado en varias ocasiones por hacer comentarios misóginos en contra de mujeres y, además, fue señalado por presunta violencia intrafamiliar. En este caso, Omaña no eligió el silencio, sino la defensa. En entrevista con Kién es Kien, la congresista aseguró que todos merecen segundas oportunidades, y que cuando conoció a González vio a un hombre “super enfocado, muy humano, muy pendiente de la política”. Aquella misma narrativa, del perdón y segundas oportunidades, ha sido utilizada por el presidente Petro para defender los casos de Morris y Benedetti.