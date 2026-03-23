Paradoja del Pacto: más mujeres congresistas, pero polémicas por machismo y complicidad con presuntos acosadores

Para el siguiente periodo presidencial, las mujeres no ocuparán ni siquiera la mitad del poder Legislativo. Según la Defensoría del Pueblo, en el Senado, de las 102 curules solo 32 serán ocupadas por mujeres (31,4 %). Por otro lado, en la Cámara de Representantes, de los 181 curules, quedaron elegidas 50 mujeres (27,6 %). Es decir, en el recinto donde se toman la mayoría de decisiones del país y que es el principal veedor del Ejecutivo, las mujeres apenas tendrán voz.
El problema de la representación, sin embargo, no es algo meramente numérico. Para el periodo 2026-2030, el partido que más mujeres tendrá en su bancada en el Senado es el Pacto Histórico. De hecho, es el único partido que logró llegar a la paridad en la cámara alta del Congreso gracias a la implementación del mecanismo de listas cremallera.
Pero, en medio de aquel importante logro, una pregunta emergió al debate público: “¿De qué sirve tener influencia en un movimiento en el que no puedes decir abiertamente lo que piensas?”.