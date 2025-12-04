Colombia y Nicaragua sostendrán reuniones en Managua para revisar temas pendientes del fallo de la Corte Internacional sobre San Andrés

El Gobierno colombiano enviará el 11 y 12 de diciembre a una delegación oficial a Managua (Nicaragua) para sostener conversaciones con autoridades nicaragüenses sobre los alcances del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el Caribe, según confirmó la Cancillería en una comunicación dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. La carta conocida por Noticias RCN detalla los diez funcionarios que integrarán la misión diplomática. Encabeza la delegación Olga Lucía Arenas Neira, viceministra de Relaciones Exteriores, acompañada por el contralmirante Hermann León Rincón de la Armada de Colombia.

También asistirán Carolina Olarte Bácares, embajadora ante el Reino de los Países Bajos; Elizabeth Taylor Jay, embajadora ante Barbados; y Jhon Jairo Camargo Motta, director de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería. A ellos se suman Victoria Eugenia Powells Tumiñán, directora de Relaciones Exteriores y Cooperación del Ministerio de Defensa, así como funcionarios técnicos de las áreas jurídicas e internacionales: Gustavo Humberto Paredes, Viviana Andrea Medina, Rodrigo Zuluaga y César Mauricio Gallardo. Según la misiva, el propósito central del encuentro será revisar los elementos que dejó abierto el fallo de la CIJ, incluyendo aspectos operativos de la delimitación marítima, el ejercicio de la pesca artesanal y las implicaciones para las comunidades raizales de San Andrés y Providencia. Cabe recordar que el más reciente pronunciamiento de La Haya, del 13 de julio de 2023, rechazó la pretensión de Nicaragua de extender su plataforma continental y mantuvo la soberanía de Colombia sobre gran parte del mar adyacente al archipiélago.



Los puntos pendientes tras el fallo de La Haya

Tras el fallo de 2023, entidades como la Defensoría del Pueblo destacaron que la decisión protege los derechos de los pescadores isleños, la permanencia de la reserva Seaflower y las prácticas tradicionales de pesca. Sin embargo, organizaciones raizales han advertido que aún existen incertidumbres sobre la delimitación en zonas de tránsito y pesca histórica.

En sectores políticos también ha surgido el escenario en que se realizará la reunión, debido a que Nicaragua es el país donde permanece prófugo Carlos Ramón González, exdirector del Dapre e investigado por el escándalo de la UNGRD. Aunque este elemento no hace parte de la agenda oficial, ha generado debate en Colombia sobre el momento en que ocurre el viaje. El encuentro del 11 y 12 de diciembre en Managua tendrá como finalidad participar en las reuniones bilaterales previstas entre ambos gobiernos. Según lo informado en la comunicación oficial de la Cancillería, el viaje se enmarca en el proceso de diálogo abierto entre Colombia y Nicaragua tras los fallos de la Corte Internacional de Justicia sobre la delimitación marítima en el Caribe. El litigio entre Colombia y Nicaragua lleva más de dos décadas. Desde 2001, ambos países han acudido a la Corte Internacional de Justicia para definir derechos sobre aguas, plataforma continental y zonas de pesca tradicional alrededor del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.