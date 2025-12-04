Movilidad eléctrica gana terreno: el 71% de los conductores de vehículos eléctricos volvería a elegirlos, según estudio

Cada vez más compradores de autos están dejando atrás su lealtad a marcas tradicionales y apostando por los vehículos eléctricos (VE). Según un estudio reciente de Boston Consulting Group (BCG), realizado junto a NielsenIQ-GfK, el 71% de los propietarios de vehículos eléctricos a batería (BEV) planea volver a elegir un VE en su próxima compra, un dato que refleja la confianza que ha ganado la electromovilidad y el interés por adoptar tecnologías sostenibles.

El informe también reveló que los autos chinos ganan terreno a nivel global, gracias a precios competitivos y tecnología avanzada. En Brasil, un 36% de los compradores estaría dispuesto a adquirir un vehículo chino, mientras que en Europa la cifra oscila entre el 10 y el 20%. Sin embargo, Estados Unidos se mantiene más cauteloso, con solo un 7% de interés por estos modelos.

Por otro lado, la lealtad a las marcas tradicionales se ha debilitado: alrededor del 63% de los europeos está dispuesto a cambiar de marca. Esto evidencia que los fabricantes que logren cerrar la “brecha de confianza” en los VE y ofrecer innovaciones tecnológicas y experiencias de compra digitales estarán mejor posicionados para conquistar a la próxima generación de conductores.

