Colombia, nominada como “país más deseable del mundo para viajar” por Wanderlust, la revista de turismo más grande de Reino Unido

Colombia es uno de los destinos nominados en la categoría del “País Más Deseable del Mundo” para viajar, según Wanderlust, una revista británica de gran influencia en el sector turístico que realizó un sondeo a través de su sitio web para que viajeros del Reino Unido y de otros países elijan, mediante votación pública, el destino más atractivo para visitar. Precisamente, Colombia compite en la sección Most Desirable Country Worldwide (País Más Deseable del Mundo) junto con otros como Argentina, Belice, China, Costa Rica, Cuba, Egipto, Nepal, Omán, Filipinas, entre otros.

Esta no sería la primera vez que el país de la biodiversidad figura en estos premios, pues en 2022 ya estuvo nominada en la mismo categoría. Por su parte, la ciudad de Cartagena obtuvo el reconocimiento como “Destino Más Deseable” en 2021 y, en 2010, el país recibió el premio al “Mejor Destino Emergente”. “Que Colombia vuelva a estar entre los países más deseados por los lectores de una publicación con la trayectoria de Wanderlust confirma que el mundo está mirando al país con otros ojos: como un destino de naturaleza, cultura y experiencias auténticas”, dijo Carmen Caballero, presidente de ProColombia.

Wanderlust, con 33 años de trayectoria, es actualmente la revista de viajes británica con la mayor circulación auditada y espera reunir a más de 250.000 votantes únicos en esta edición número 25 de los premios, cuya ceremonia de entrega se celebrará el 4 de noviembre en Londres, en el marco de la feria World Travel Market (WTM).

Caño Cristales. FOTO: Colprensa

“Cada nominación de este tipo es también una invitación a que más viajeros del Reino Unido y del mundo descubran lo que Colombia tiene para ofrecer”, agregó Caballero. Cabe recordar que los Wanderlust Reader Travel Awards son decididos exclusivamente por el voto de sus lectores. De hecho, en la edición 2025 participaron más de 200.000 personas, que emitieron 4,9 millones de votos.

¿Cómo votar en los Wanderlust Reader Travel Awards?

La votación para esta edición está abierta hasta el 27 de octubre y puede realizarse a través del sitio oficial de los Wanderlust Reader Travel Awards

La nominación en Wanderlust se suma a una racha de reconocimientos que Colombia ha recibido este año en medios especializados y rankings internacionales de turismo, como los World Travel Awards 2026 para Suramérica. En esos premios, el país obtuvo 52 nominaciones: 28 para destinos y atractivos turísticos, y 24 para marcas, hoteles y servicios turísticos. Entre ellas destacan el Santuario de Las Lajas y el Parque Nacional Natural Tayrona, nominados como principal atracción turística de la región, así como Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Cali en distintas categorías de ciudad.

Varios de los medios de turismo más influyentes del mundo también incluyeron destinos colombianos en sus proyecciones para este año. Entre ellos se encuentra Lonely Planet, que ubicó a Cartagena en su lista The 25 Best Destinations in 2026, y Travel + Leisure, que destacó al río Magdalena en la categoría Destinations for Moments on the Water de su listado The 50 Best Places to Travel in 2026. Medellín, la capital del departamento de Antioquia, fue el destino colombiano con mayor presencia en estos rankings: Condé Nast Traveller la incluyó en The Best Places to Go in 2026 por su transformación urbana y su escena gastronómica; National Geographic la seleccionó en The Best Places in the World to Travel to in 2026 por su oferta artística y cultural; y Culture Trip la incorporó en su listado The 100 Culture Trip’s Best of the Best for 2026. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas