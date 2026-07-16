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Así llegaron Argentina y España a la final: dos modelos de juego frente a frente

Ambos recorrieron caminos distintos, pero igualmente exitosos, para instalarse en la final del Mundial 2026 y luchar por el título.

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John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 31 minutos
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Las finales de los mundiales suelen reunir a los dos mejores equipos del torneo, pero no siempre llegan por el mismo camino. Argentina y España alcanzaron el partido por el título con propuestas diferentes, aunque ambas construidas sobre una idea clara de juego, una identidad consolidada y futbolistas capaces de resolver los momentos decisivos.

La Albiceleste avanzó apelando a la jerarquía, la experiencia y una mentalidad competitiva que la ha acompañado durante todo el ciclo de Lionel Scaloni. España, en cambio, confirmó el éxito de una renovación generacional en la que el talento joven se combinó con un fútbol dinámico y una presión constante sobre el rival. El choque entre ambas selecciones representa mucho más que una final. Es el enfrentamiento entre dos maneras de entender el fútbol moderno.

Argentina sufrió, encontró rivales que lograron incomodarla y hubo momentos en los que estuvo lejos de dominar la posesión, pero casi siempre encontró soluciones gracias a la personalidad de un grupo acostumbrado a jugar bajo presión. El equipo de Scaloni ha convertido la resiliencia en una de sus principales virtudes. Defiende con intensidad, aprovecha cada error del rival y sabe administrar las ventajas como pocos equipos en el mundo. La experiencia acumulada desde la conquista de la Copa América y del Mundial de Catar 2022 terminó siendo un activo invaluable.

España recorrió un camino distinto. Desde el inicio del torneo impuso un fútbol ofensivo, de circulación rápida y presión alta. Su objetivo nunca fue especular. Buscó controlar los partidos mediante la posesión, la movilidad de sus mediocampistas y la velocidad de sus extremos.

La Roja mostró probablemente el fútbol más vistoso del campeonato. Su capacidad para recuperar el balón rápidamente y atacar con muchos hombres convirtió cada partido en una demostración de intensidad. Además, evidenció una madurez poco habitual para un equipo con tantos futbolistas jóvenes.

Campañas hacia la final

Argentina llegó a la final del Mundial con una campaña casi perfecta. La selección de Lionel Scaloni terminó invicta la fase de grupos tras vencer 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. En las rondas eliminatorias derrotó 3-2 a Cabo Verde en dieciseisavos de final, 3-2 a Egipto en octavos, 3-1 a Suiza en cuartos de final y selló su clasificación al partido por el título al imponerse 2-1 a Inglaterra en una emocionante semifinal.

España, por su parte, también mostró un recorrido sobresaliente: igualó 0-0 con Cabo Verde en su debut, antes de superar 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay para avanzar como líder de su grupo. En la fase de eliminación directa venció 3-0 a Austria en dieciseisavos, 1-0 a Portugal en octavos, 2-1 a Bélgica en cuartos y 2-0 a Francia en semifinales, resultados que la instalaron en la gran final frente a la vigente campeona del mundo.

Messi, el líder de esta generación

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Lionel Messi volvió a demostrar que las grandes citas siguen siendo su escenario favorito. Aunque el paso de los años ha reducido su despliegue físico, su influencia permanece intacta. Ya no necesita participar en todas las jugadas para cambiar un partido. Su lectura del juego, su capacidad para encontrar espacios y su precisión en los momentos decisivos continúan marcando diferencias. Además del rendimiento futbolístico, Messi ha ejercido un liderazgo silencioso dentro del grupo. Su experiencia ha servido para transmitir tranquilidad en los momentos de mayor tensión y convertir a Argentina en un equipo que rara vez pierde el equilibrio emocional. Una nueva consagración mundial elevaría todavía más un legado que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol.

Yamal, el llamado a liderar el futuro

Así llegaron Argentina y España a la final: dos modelos de juego frente a frente

Si Messi representa la experiencia, Lamine Yamal simboliza el futuro.

El extremo español todavía no ha mostrado su mayor dimensión en el Mundial, pero todos conocen su desequilibrio, velocidad e inteligencia para tomar decisiones. Lejos de sentir el peso de la responsabilidad, ha asumido el protagonismo con una naturalidad sorprendente. Cada vez que recibe el balón transmite la sensación de que puede generar una ocasión de peligro. Más allá de su juventud, tiene personalidad para aparecer en los momentos importantes y convertirse en el futbolista alrededor del cual gira buena parte del ataque español. La final será la mayor prueba de una carrera que apenas comienza, pero que ya apunta hacia la élite del fútbol mundial.

Scaloni construyó una selección muy estable

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Cuando Lionel Scaloni asumió la dirección técnica, pocos imaginaban el impacto que tendría en la historia reciente de la Selección Argentina. Construyó un grupo sólido, recuperó el sentido colectivo del equipo y consiguió rodear a Messi de futbolistas comprometidos con una idea común. Su mayor mérito ha sido encontrar el equilibrio entre talento y sacrificio. Argentina dejó de depender exclusivamente de sus individualidades para convertirse en un conjunto competitivo en cualquier contexto.

“Lo que demuestran los jugadores es impresionante”, dijo el estratega tras vencer a Inglaterra. Y añadió: “Somos únicos de verdad, y no es arrogancia de corazón, esta gente (hinchas) nos llevó a ganar”.

De La Fuente renovó a España

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Luis de la Fuente tomó una selección en pleno proceso de transición y logró acelerar un relevo generacional que parecía complejo. Su apuesta por los jóvenes estuvo respaldada por una propuesta ofensiva que mantiene la esencia histórica del fútbol español, pero incorpora mayor verticalidad y agresividad. El entrenador encontró el equilibrio entre la posesión y la profundidad, permitiendo que España dejara de ser un equipo previsible para convertirse en uno de los más difíciles de controlar. Consolidó una generación llamada a marcar una época.

“Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero que enfrente tenían al mejor equipo del mundo, eso es clave: esto es un equipo”, dijo tras vencer a Francia 2-0.

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