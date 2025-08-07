Petro reiteró que Colombia no reconoce soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa: anunció acuerdo de inspección de la frontera

Durante la conmemoración del 7 de agosto en Leticia, el presidente Gustavo Petro hizo una declaración de Estado y rechazó que Perú tenga control legítimo sobre la isla de Santa Rosa, territorio ubicado en el río Amazonas, en la zona fronteriza entre ambos países.

Según el mandatario, esta isla no fue asignada a ninguna de las dos repúblicas tras el tratado de 1929 y, por tanto, la creación del distrito peruano de Santa Rosa de Loreto constituye un “acto unilateral”

“La ley por medio de la cual crea el distrito Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada, y establece límite internacional entre ambos estados, violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno”, afirmó Petro durante su intervención en el acto militar por los 206 años de la Batalla de Boyacá y el aniversario 215 del Ejército Nacional este jueves.

El presidente fue enfático en señalar que Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre dicha isla ni tampoco a las autoridades de facto impuestas en la zona.

Cabe recordar que Perú desplegó militares en este territorio luego del pronunciamiento del gobierno colombiano.

No obstante, Petro también destacó que Colombia se acogerá a los mecanismos de cooperación. En ese sentido, celebró la invitación del gobierno peruano para participar en la próxima Comisión Mixta Permanente de Inspección de la frontera colombo-peruana (COMPERIF), que se celebrará los días 11 y 12 de septiembre en Lima.

Este 7 de agosto, el país conmemoró la Batalla de Boyacá por primera vez en la historia fuera del tradicional Puente de Boyacá. La ceremonia dio comienzo dos horas después de lo previsto mientras el presidente Gustavo Petro llegaba al evento.

El jefe de Estado anunció días atrás que trasladaría la conmemoración a Leticia, Amazonas.

Aunque el propio mandatario había anunciado en su cuenta de X que el evento comenzaría a las 10:00 a. m. en la plaza principal del Parque Santander, al mediodía aún no había aparecido en el lugar ni se había iniciado la transmisión institucional prevista a través de los canales oficiales.