De la Espriella denuncia que el ELN lo declaró objetivo militar justo en medio de polémicas judiciales

La campaña presidencial del candidato Abelardo de la Espriella denunció este jueves que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) declaró objetivo militar al aspirante presidencial.

Según la campaña, a través de su esquema de seguridad “fue recibida y puesta en conocimiento de las autoridades una amenaza directa y específica en contra del candidato y las sedes oficiales del movimiento Defensores de la Patria en distintas ciudades”. La denuncia señala que el pasado martes recibieron una llamada anónima en la que se advertía sobre una supuesta escalada terrorista atribuida al ELN, “señalando como objetivo al candidato presidencial y a sus instalaciones políticas”. En dicha comunicación se mencionaron posibles acciones en Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta. El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades para la activación de los protocolos de verificación, evaluación de riesgo y fortalecimiento de medidas de seguridad. En esa línea, la campaña solicitó el “refuerzo integral” del esquema de protección y la intervención urgente de los organismos de inteligencia del Estado para “establecer la credibilidad, alcance y origen de la amenaza”.

No obstante, se precisó que el candidato mantendrá su agenda pública. “La intimidación criminal no condiciona el ejercicio democrático, ni silencia la defensa de la institucionalidad. La violencia no reemplaza el debate ni detiene la voluntad ciudadana”. Además, exigieron al Gobierno Nacional garantizar la seguridad plena de todos los candidatos y del proceso electoral. “La democracia colombiana no puede quedar expuesta a presiones terroristas”, concluyeron.