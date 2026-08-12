Gobierno de Abelardo reconoce los Altos del Golán como territorio israelí y cinco países rechazan la decisión

La nueva administración de Abelardo de la Espriella enfrentó su primera controversia diplomática en su primer día hábil de gobierno. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el lunes 10 de agosto, en medio del desastre que dejó el terremoto de 7.4 que azotó el país, que Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel.
Solo tras firmar aquella declaración, el nuevo presidente decidió atender la emergencia en su propia nación.
La decisión generó cuestionamientos de varios gobiernos de Oriente Medio, que señalaron que la postura colombiana desconoce disposiciones del derecho internacional y resoluciones de Naciones Unidas. Siria, Arabia Saudita, Catar, Turquía y Palestina manifestaron su rechazo.
Entérese: Gustavo Petro le envió solicitud al Congreso para poder irse del país “todo el año siguiente”