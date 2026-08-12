Estudiantes de Medellín ganaron premio del MIT por su plan para restaurar una de las quebradas de la ciudad

En la línea que divide el Valle de San Nicolás y el Valle de Aburrá nace La Volcana, una de las 4.217 quebradas que primero pasa por la vereda San Joaquín, del municipio de Envigado, y que, antes de desembocar en el río Medellín, baja por El Poblado, donde es vecina del New School, de la Universidad EAFIT y del Colegio San José de las Vegas.
institución educativa, un grupo de estudiantes diseñó un proyecto para regenerar esta fuente hídrica, que fue el ganador del Regenerative Futures Innovation Challenge 2026, una competencia organizada por la Fab Foundation y la MIT pK-12 Initiative, un programa internacional del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) —una de las mejores universidades del mundo— diseñado para transformar y mejorar el aprendizaje desde el preescolar hasta el bachillerato.
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En esa última, el trabajo del colegio paisa fue galardonado en el FAB26 Boston, la cumbre global más grande sobre fabricación digital, tecnología e innovación. Allí, el San José de las Vegas superó a propuestas realizadas por estudiantes de Brasil y Estados Unidos, quienes quedaron con la segunda y tercera posición, respectivamente.
Este proyecto nació de una metodología que desde hace años viene impulsando el colegio, que tiene sedes en la avenida Las Vegas y El Retiro. Su nombre es Challenge y consiste en reunir a niños y jóvenes, tanto de instituciones públicas como privadas, para identificar problemáticas de sus entornos e idear y construir soluciones.