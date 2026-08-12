El devastador panorama en municipios del Valle: Roldanillo debe tumbar la iglesia, alcaldía y 500 casas

El terremoto de 7,4 dejó una de las mayores afectaciones en el Valle del Cauca, especialmente en municipios como Roldanillo, El Cairo, Zarzal y otras localidades del departamento. En Roldanillo, el alcalde Jaime Ríos Álvarez reportó cerca de 1.200 viviendas afectadas, de las cuales unas 500 quedaron completamente destruidas. Las autoridades departamentales y municipales avanzan en un censo para consolidar el balance de daños y establecer las necesidades de reconstrucción. En Roldanillo, por ejemplo, la destrucción también alcanzó varios edificios y lugares emblemáticos, contó Ríos en entrevista con Blu Radio. De acuerdo con el alcalde, dos hoteles deberán ser demolidos, al igual que algunas construcciones antiguas del centro histórico. La sede de la Alcaldía, la Casa de la Cultura y la iglesia, considerada patrimonio cultural, también presentan afectaciones que obligarían a su demolición. La situación en la zona rural continúa siendo evaluada. Ríos explicó que, después de los primeros recorridos, aumentó el número de viviendas y estructuras reportadas con daños, debido a las afectaciones encontradas en varias veredas.

Autoridades de Roldanillo confirman que hay cientos de casas inhabitables. Foto: Captura de video

Más de 15 edificaciones deberán ser desalojadas

El alcalde señaló que ingenieros estructurales se han desplazado hasta el municipio para evaluar las edificaciones afectadas y determinar cuáles representan un riesgo para la población. Por ahora, las autoridades ordenaron desalojar más de 15 inmuebles. “Es triste ir a recoger todo lo que quedó del pueblo”, expresó el mandatario, a quien se le quebró la voz durante la entrevista, al referirse a la magnitud de los daños. Roldanillo también enfrenta dificultades con el suministro de agua potable. La emergencia provocó daños en una tubería que abastece a ocho municipios del norte del Valle, por lo que varios sectores permanecen sin el servicio. Como respuesta, las autoridades han recibido carrotanques y donaciones de agua provenientes de Palmira y otros municipios del departamento. Los recursos también están siendo destinados a los equipos de rescate y a los jóvenes que se han sumado a las labores de remoción de escombros.

Así quedó El Cairo tras el terremoto. Foto: Redes sociales @JACOBOSOLANOC

Gobierno anuncia apoyo para la reconstrucción

El alcalde informó que ya recibió la visita de la gobernadora del Valle del Cauca y de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien acudió como delegada de la Presidencia. Las autoridades adelantan un censo para establecer con precisión el número de viviendas y estructuras afectadas y definir las necesidades de reconstrucción. Según el mandatario local, desde el Gobierno nacional les anunciaron que habrá ayudas para la recuperación de viviendas. Mientras avanzan las evaluaciones, alrededor de 50 personas permanecen en albergues. Otras familias se han trasladado temporalmente a las viviendas de familiares y amigos.

Tras el paso del terremoto de 7,4 así quedó el municipio. Foto: Captura de video

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Tenemos que salir adelante. Tenemos que darle apoyo a la comunidad. Estamos trabajando con los jóvenes”, afirmó. El mandatario también destacó el respaldo recibido desde otros municipios del Valle. Vehículos particulares han llegado con agua y alimentos para los damnificados y para quienes participan en las labores de recuperación. Lea también: Chocó nos necesita: no hay nevera para almacenar sangre en el hospital que atiende a heridos del terremoto Bloque de preguntas y respuestas: