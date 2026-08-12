El devastador panorama en municipios del Valle: Roldanillo debe tumbar la iglesia, alcaldía y 500 casas

El terremoto de 7,4 dejó una de las mayores afectaciones en el Valle del Cauca, especialmente en municipios como Roldanillo, El Cairo, Zarzal y otras localidades del departamento. En Roldanillo, el alcalde Jaime Ríos Álvarez reportó cerca de 1.200 viviendas afectadas, de las cuales unas 500 quedaron completamente destruidas.
Las autoridades departamentales y municipales avanzan en un censo para consolidar el balance de daños y establecer las necesidades de reconstrucción.
En Roldanillo, por ejemplo, la destrucción también alcanzó varios edificios y lugares emblemáticos, contó Ríos en entrevista con Blu Radio.
De acuerdo con el alcalde, dos hoteles deberán ser demolidos, al igual que algunas construcciones antiguas del centro histórico. La sede de la Alcaldía, la Casa de la Cultura y la iglesia, considerada patrimonio cultural, también presentan afectaciones que obligarían a su demolición.
La situación en la zona rural continúa siendo evaluada. Ríos explicó que, después de los primeros recorridos, aumentó el número de viviendas y estructuras reportadas con daños, debido a las afectaciones encontradas en varias veredas.