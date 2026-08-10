El mundo muestra solidaridad con Colombia por terremoto de 7.4 que deja más de 100 víctimas fatales

La comunidad internacional ha enviado varios mensajes de solidaridad hacia Colombia luego de que un fuerte sismo despertara y sorprendiera al país durante la mañana de este lunes 10 de agosto. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que a las 7:34 am (hora local) se registró un temblor de magnitud 7.4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 82 kilómetros, según el boletín preliminar emitido por la entidad. El terremoto de este lunes ya deja, además, un saldo preliminar de al menos 100 personas muertas, de acuerdo con los informes preliminares entregados por las autoridades locales y los organismos de socorro, mientras continúan las labores de búsqueda y verificación en las zonas más afectadas. La tragedia golpeó con mayor fuerza al Eje Cafetero y al occidente del país, donde varias ciudades registraron colapsos estructurales, caída de escombros y graves afectaciones en viviendas e infraestructura pública. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció sobre el fuerte terremoto que sacudió a Colombia en la mañana de este lunes y aseguró que la Administración Trump está monitoreando de cerca la situación y está lista para apoyar al pueblo colombiano y al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. “El Gobierno de Trump está monitoreando de cerca el fuerte terremoto que sacudió a Colombia y está listo para apoyar al pueblo colombiano y a la Administración del presidente @ABDELAESPRIELLA. Los ciudadanos estadounidenses en Colombia deben registrarse en http://STEP.State.gov y seguir las cuentas de redes sociales de @USEmbassyBogota para obtener la información más reciente”, escribió en su cuenta de X.

Nayib Bukele también expresó su solidaridad con Colombia tras el terremoto y señaló que las autoridades de El Salvador están atentas a las afectaciones ocasionadas por el sismo. El mandatario envió además sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestó su apoyo a las personas heridas y damnificadas. ”Nuestras oraciones están con las familias de quienes perdieron la vida, con los heridos y con todos los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles”, dijo.

El Gobierno ecuatoriano también ofreció apoyo inmediato a Colombia tras el terremoto. El presidente Daniel Noboa anunció que mantiene disponible una unidad USAR conformada por 47 rescatistas, canes entrenados para labores de búsqueda y equipos que le permitirían al personal permanecer operativo durante siete días. La misión sería desplegada hacia Colombia en caso de que las autoridades del país soliciten oficialmente su intervención.

”Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran”, dijo. En Latinoamérica, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia también extendió un mensaje de condolencias y se puso a disposición de Colombia: ”Bolivia lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, así como sus deseos de pronta recuperación a las personas heridas y su solidaridad con las comunidades afectadas”, publicaron. En esa misma línea se posicionó José Raúl Mulino, presidente de Panamá: ”Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos”. Conozca: Gobierno declaró desastre nacional tras el terremoto: ¿qué implica?

Keiko Fujimori, la nueva presidenta de Perú, también se pronunció en su cuenta de X. Allí dijo: “Expreso mi solidaridad con el pueblo colombiano ante el terremoto registrado hoy. Lamento profundamente las pérdidas y hago llegar mis condolencias a las familias que hoy atraviesan este difícil momento. Al presidente Abelardo de la Espriella y a todo el pueblo de Colombia, les hago llegar nuestra disposición para ayudar. El Perú está con ustedes”.

Desde el norte de América, México también envió un mensaje de apoyo. “Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario, el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar”, afirmó este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al referirse a la situación en Colombia durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria aseguró así que su Gobierno está dispuesto a brindar la asistencia que sea necesaria tras el terremoto que afectó al país. “Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí”, agregó la presidenta. Desde el exilio, la líder opositora venezolana María Corina Machado envió un mensaje de solidaridad a Colombia y recordó la experiencia reciente de su país frente a los movimientos sísmicos. Lea también: Videos | Colombia sufre uno de sus peores terremotos: PMU reporta 111 muertos en Risaralda, Valle, Chocó, Manizales y otras zonas

“Los venezolanos, que hemos sufrido el impacto devastador de los sismos, acompañamos de corazón a las familias afectadas. Conocemos de primera mano lo vital que resulta la solidaridad internacional ante una tragedia de esta magnitud”, señaló en su cuenta de X. Incluso, la respuesta llegó desde Europa, donde Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, también ofreció condolencias e instó al mundo a mirar hacia el país:

”Expresamos nuestro completo apoyo y solidaridad al pueblo de Colombia y a todos los impactados por este desastre. Instamos a que todos los que en el mundo puedan apoyar a la gente y países afectados ahora den un paso al frente y ayuden”, dijo. Lea también: Al menos 15 personas estarían atrapadas tras colapso de edificio en Cali

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