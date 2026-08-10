¿Cómo donar a los afectados por el terremoto en Colombia? Estos son los canales oficiales

El sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, puso a varias regiones del país en emergencia. El movimiento, registrado inicialmente a las 7:34 a. m., fue sentido con fuerza en el occidente y el Eje Cafetero, donde las autoridades avanzan en la evaluación de daños y la atención de las familias afectadas.
Los reportes preliminares dan cuenta de afectaciones en municipios de Chocó, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Antioquia y Cundinamarca. La situación continúa en verificación, por lo que las cifras de personas afectadas y daños pueden cambiar durante las próximas horas.
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Ante este escenario, distintas organizaciones activaron canales de ayuda para llevar alimentos, productos básicos y recursos económicos a las zonas donde se requiera.