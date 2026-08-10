¿Cómo donar a los afectados por el terremoto en Colombia? Estos son los canales oficiales

El sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, puso a varias regiones del país en emergencia. El movimiento, registrado inicialmente a las 7:34 a. m., fue sentido con fuerza en el occidente y el Eje Cafetero, donde las autoridades avanzan en la evaluación de daños y la atención de las familias afectadas. Los reportes preliminares dan cuenta de afectaciones en municipios de Chocó, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Antioquia y Cundinamarca. La situación continúa en verificación, por lo que las cifras de personas afectadas y daños pueden cambiar durante las próximas horas. Entérese: Rappi activa botón de ayuda tras terremoto: ¿cuáles ciudades están sin servicio? Ante este escenario, distintas organizaciones activaron canales de ayuda para llevar alimentos, productos básicos y recursos económicos a las zonas donde se requiera.

¿Dónde donar para los damnificados por el sismo en Colombia?

Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO)

Una de las redes que activó su operación fue la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), que inició un corredor humanitario para movilizar alimentos y artículos esenciales hacia las comunidades afectadas.

La organización habilitó una plataforma para recibir aportes económicos, además de cuentas bancarias y canales de Bre-B. Para quienes quieran donar a través de Bancolombia, está disponible la cuenta corriente 15264342372, a nombre de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), NIT 900326456-1. La llave Bre-B es nubiahernandez@abaco.org.co. También se puede donar mediante la cuenta de ahorros de Bancolombia 04867105340, a nombre de ABACO, con NIT 900326456-1. Para este canal, la organización habilitó la llave Bre-B 0090989753. Estos recursos serán destinados principalmente al transporte humanitario y a la compra de alimentos de la canasta básica. Lea más: Videos | Colombia sufre uno de sus peores terremotos: PMU reporta 111 muertos en Risaralda, Valle, Chocó, Manizales y otras zonas

Fundación PLAN

También se puede apoyar a través de la Fundación PLAN, que habilitó la campaña de ayuda para las personas afectadas por el sismo. La organización, que lleva más de 63 años trabajando en Colombia con niñas, niños, adolescentes, familias y comunidades en situaciones de crisis humanitarias, habilitó varios canales para recibir aportes.

Las donaciones pueden realizarse a través de la campaña “Terremoto en Colombia” en la página web oficial de Fundación PLAN, o mediante la llave Bre-B emergenciaterrem y el código QR habilitado por la organización.

Cruz Roja Colombiana

Otra alternativa es la Cruz Roja Colombiana, que invitó a realizar aportes a través de sus canales oficiales dentro de la campaña #TodosPorColombia.

Presentes y ProAntioquia: “Colombia se levanta”

El alcalde Federico Gutiérrez anunció que, junto con Presentes y los bancos de alimentos, la ciudad habilitó puntos de acopio para recibir alimentos y elementos de primera necesidad, además de un canal para quienes quieran hacer aportes económicos. Conozca: Videos | Los primeros héroes que dejó el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia “En Medellín somos solidarios. Hoy muchas familias en diferentes regiones del país nos necesitan. Por eso, junto a Presentes y los bancos de alimentos, habilitamos puntos de acopio para recibir alimentos y elementos de primera necesidad y un canal para quienes quieran hacer donaciones”, señaló Gutiérrez.

Las donaciones pueden realizarse a través de su plataforma y la organización habilitó el número 310 415 7033 para recibir información.

¿Qué se puede donar para los damnificados por el sismo?

El corredor humanitario de ABACO contempla la atención de personas que se encuentran en albergues oficiales, centros de salud y hospitales, familias que están autoalbergadas en viviendas de conocidos y comunidades ubicadas en zonas cercanas a los territorios más afectados. Entre los productos que se necesitan están: Entre los productos que se pueden donar están agua, arroz, aceite, pasta, lentejas, fríjol, garbanzos, arvejas, alimentos enlatados, harina de maíz y trigo, panela, chocolate, frutos secos, avena, coladas, leche en polvo, leche líquida UHT de 200 ml y alimentos listos para consumir. También se requieren elementos de higiene y atención básica como jabón, champú, cepillos de dientes, crema dental, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para bebés y adultos, toallitas húmedas, crema antipañalitis, toallas, colchonetas y mantas.

¿Dónde donar para los afectados por el terremoto en Colombia?

En Medellín, los puntos habilitados por ahora corresponden a la Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín (FUBAM), en la carrera 52 #30 A-97, y Fundación Saciar, en la carrera 50 #25-261. También, la Universidad EAFIT, a través de CAS-OE (Organización Estudiantil), habilitó un punto de donaciones para apoyar a las personas afectadas por la emergencia. La comunidad puede llevar medicinas, alimentos no perecederos, agua potable, ropa en buen estado e implementos de primeros auxilios al bloque 29, piso 5 de la universidad. Para más información, está disponible el número 322 849 1960 y la cuenta de Instagram @cas.oe. En Cali, el punto corresponde a la Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos, en la calle 24 #6-103. En Bogotá, se reciben ayudas en el Banco de Alimentos de Bogotá, en la calle 19 A #32-50.