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¿Qué hacer con su mascota durante un sismo? Así puede protegerla antes, durante y después

El sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto también dejó a varias familias preocupadas por sus mascotas. Ante el riesgo de que perros y gatos se asusten, contar con un plan puede ser clave para protegerlos.

  • Lo más importante es que cuente con un plan de emergencia para su mascota en caso de sismo. FOTO: EL COLOMBIANO.
    Lo más importante es que cuente con un plan de emergencia para su mascota en caso de sismo. FOTO: EL COLOMBIANO.
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 horas
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Luego del sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, las redes sociales también se han inundado de fotografías de personas que buscan a sus mascotas desaparecidas durante el temblor.

Ante esta situación, muchos se preguntan cuáles son las mejores estrategias para proteger a perros y gatos en emergencias como esta.

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Lo primero que hay que tener en cuenta es que es imposible predecir cuándo va a ocurrir un terremoto. Por eso, es importante contar con un plan de emergencia personal para actuar cuando ocurra una situación de este tipo. En esa estrategia también debería estar incluida su mascota.

Para preparar a su mejor amigo de cuatro patas, la primera medida que recomiendan las fundaciones de protección animal es que tenga una correa con placa de identificación o un localizador que permita encontrarlo fácilmente.

Esto garantiza, por ejemplo, que si su mascota se escapa y busca un lugar seguro durante un terremoto, usted tenga más posibilidades de encontrarla. También es importante revisar con frecuencia que el collar esté bien ajustado y no pueda salirse bajo ninguna circunstancia.

Para comprobarlo, entre el collar y el cuello deben caber únicamente dos dedos. Además, verifique que la placa de identificación tenga sus datos actualizados, especialmente el número de contacto o un correo electrónico donde puedan localizarlo fácilmente.

En caso de un desastre natural, también es clave que su mascota tenga todas las vacunas al día. Cuando ocurren terremotos de gran intensidad, los escombros y la falta de agua pueden crear un ambiente adverso para los animales y, en ese caso, este tipo de biológicos puede ser clave para que su perro o gato permanezca sano.

Tampoco está de más tener un botiquín de primeros auxilios para animales junto al de los humanos. Además de implementos médicos, puede incluir alimento suficiente para un par de días y un listado de centros o profesionales que atiendan emergencias veterinarias.

¿Qué debo hacer con mi mascota mientras está temblando?

Para cuidar a su mascota en una situación así, debe seguir la primera regla que los expertos en emergencias recomiendan: mantener la calma.

Intente localizar a su perro o gato y, si lo encuentra en un lugar seguro, lo mejor es que lo deje ahí, ya que, si lo agarra con fuerza mientras el sismo está ocurriendo, puede llegar a morderlo o arañarlo debido a que está nervioso.

Por ejemplo, si el temblor ocurre cuando está sosteniendo a su perro o gato en brazos, lo ideal es que se ubique bajo una mesa o escritorio resistente para que ambos se protejan mientras finaliza el sismo.

O, si en ese momento su mascota está en un guacal, lo mejor es que la deje ahí, porque esto podría protegerla de la caída de escombros.

Después de que el peligro haya terminado, lo recomendable es que revise a su mascota para comprobar que no esté lesionada.

Cuando haya regresado a casa, es bueno ubicar elementos útiles, como la correa, el guacal y el botiquín, en la entrada de su vivienda para que, en caso de que vuelva a ocurrir otro temblor, pueda agarrarlos fácilmente.

Además, también es muy importante que le dé tiempo a su perro o gato para volver a la calma. Él, al igual que usted, puede sentirse nervioso o asustado, así que es necesario que se recupere antes de salir del lugar seguro al que corrió a esconderse o antes de tener contacto con humanos.

Siga leyendo: ¿Cómo volver a la calma después de un sismo? Recomendaciones para cuidar la salud mental

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo preparar a una mascota para una emergencia o terremoto?
Para preparar a una mascota ante un terremoto, es recomendable que tenga una correa con placa de identificación o un localizador, además de sus datos de contacto actualizados. También debe mantener sus vacunas al día y preparar un botiquín de emergencia con implementos médicos, alimento y contactos de centros veterinarios que atiendan emergencias.
¿Qué hacer con un perro o gato durante un terremoto?
Durante el sismo, lo principal es mantener la calma y evitar sujetar con fuerza a la mascota si está en un lugar seguro, porque puede morder o arañar por miedo. Si está con usted, debe protegerse junto al animal debajo de una mesa o escritorio resistente; si está dentro de un guacal, es recomendable dejarlo allí para protegerlo de posibles escombros.
¿Qué hacer con una mascota después de un sismo?
Después del sismo, revise que su mascota no tenga lesiones y déle tiempo para recuperar la calma antes de sacarla de su escondite o acercarla a otras personas. Al regresar a casa, mantenga elementos como la correa, el guacal y el botiquín en un lugar de fácil acceso para utilizarlos rápidamente si ocurre otra emergencia.
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