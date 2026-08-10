Estafa bancaria: así funciona el engaño en el que delincuentes se hacen pasar por funcionarios del banco

La llamada puede comenzar con una alerta aparentemente legítima, un supuesto movimiento no autorizado, un intento de ingreso a la cuenta o una operación que el cliente asegura no haber realizado. A partir de ahí, los delincuentes construyen una historia para generar confianza, mientras hacen creer a la víctima que el objetivo es proteger su dinero. Ese fue el punto de partida de un caso denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, en el que personas que se hicieron pasar por funcionarios de una entidad financiera utilizaron información sobre las cuentas de la víctima y simularon un procedimiento de seguridad para inducirla a trasladar sus recursos. La denuncia señala que los responsables conocían datos relacionados con sus productos financieros y que durante la llamada fueron guiando a la víctima dentro de la aplicación bancaria. Siga leyendo: ¿Le robaron plata de la cuenta? Aquí le explicamos en qué casos debe responder la entidad financiera

Una llamada que busca generar confianza

La modalidad tiene un elemento particular, es decir, no necesariamente comienza con una solicitud directa de claves, contraseñas o códigos. Por el contrario, los delincuentes pueden intentar convencer al usuario de que ellos están precisamente tratando de protegerlo. En el caso conocido, la primera persona que llamó se presentó como funcionaria del banco y comenzó realizando preguntas sobre movimientos que supuestamente habían despertado una alerta. Después de revisar las cuentas junto con la víctima, la comunicación fue transferida a un segundo supuesto funcionario del área de seguridad. La estrategia, según el relato incluido en la denuncia, consistió en construir progresivamente una sensación de legitimidad. Los interlocutores aseguraban que no necesitaban información confidencial y presentaban las instrucciones como parte de un supuesto protocolo para proteger los recursos. Esto constituye uno de los principales riesgos de este tipo de fraude, el usuario puede bajar la guardia porque considera que no está entregando información, sino siguiendo instrucciones para solucionar un supuesto problema de seguridad. Conozca más: Alertan por correos con falsas citaciones judiciales y multas: así puede identificar el fraude y evitar ser víctima

El falso protocolo de seguridad

Una vez establecida la confianza, el supuesto funcionario puede llevar a la víctima a realizar acciones dentro de su propia aplicación bancaria. En el caso denunciado, la persona fue guiada paso a paso para crear una supuesta “cuenta de seguridad”. Posteriormente, se le indicó que trasladara allí los recursos que tenía en otro producto financiero, bajo la explicación de que quedarían protegidos. El punto clave es que la operación aparentemente es realizada por el propio titular de la cuenta. El engaño está en la explicación que acompaña la transacción: la víctima cree que está siguiendo un procedimiento ordenado por su banco para proteger su dinero, cuando en realidad está transfiriendo los recursos hacia una cuenta controlada por terceros. La denuncia sostiene que la víctima actuó convencida de que se encontraba frente a un procedimiento legítimo de seguridad y que desconocía que la cuenta receptora pertenecía a un tercero.

¿Qué señales deben generar sospecha?

Hay varias señales que deberían llevar a detener inmediatamente una conversación de este tipo. Una de ellas es que alguien que se presenta como funcionario bancario pretenda dirigir al cliente, por teléfono o videollamada, para realizar operaciones dentro de su aplicación. También debe generar alerta cualquier instrucción para crear una cuenta, trasladar dinero, modificar mecanismos de seguridad o mover recursos con el argumento de que así quedarán “protegidos”. Otra señal es la presión para actuar inmediatamente. En el caso denunciado, cuando la víctima comenzó a manifestar sus dudas y anunció que acudiría personalmente a una oficina o a las autoridades, el interlocutor intentó convencerla de esperar y de que la solución no requería una actuación inmediata. Entérese: Evite dolores de cabeza: pautas para no caer en estafas telefónicas con EPS y salud

La recomendación más importante: cortar la llamada