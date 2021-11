Saab ya entregó información secreta de Maduro y su régimen en Venezuela

Esos encuentros se habrían dado en Colombia y Europa, pero fueron previos a la acusación formal que le hizo Estados Unidos a Saab por ayudar a lavar al menos 350 millones de dólares del régimen emanados de la malversación de las llamadas cajas Clap (Comité Local de Abastecimiento y Producción), la cual derivó en su extradición desde Cabo Verde hacia Florida.

La información que tiene en su poder el Departamento de Justicia sobre Maduro, entregada por Saab en 2019, habría servido de base para desarrollar parte las acusaciones que tiene el régimen venezolano en varias cortes federales y por las cuales, incluso, ha terminado salpicados su esposa de Cilia Flores, al igual que de los hijos adoptivos del jefe del régimen –Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores– y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

De hecho, EL COLOMBIANO reveló en su momento que Saab ha explorado la posibilidad de ahondar en esta información a cambio de salvar a su hijo, Shadi Nain Saab Certain, quien también está empapelado en Estados Unidos y podría terminar cobijado por un pedido de extradición. No obstante, esto aún no se ha concretado.