Maldy devuelve el reguetón a sus orígenes en su nuevo disco

Cuando Maldy empezó a hacer reguetón estaba todo por hacer. El género empezaba a tomar forma, y él, con su grupo Plan B, hizo parte de esa generación de artistas que se encargó de regarlo por el mundo.
Le puede interesar: Edson Velandia y otros artistas colombianos boicotean Spotify
Hoy, más de 20 años después, en el reguetón, parece que ya todo esta hecho. Se publican montones de canciones cada semana, a veces tan parecidas y repetitivas que nada resalta demasiado.
Para eso volvió Maldy, ahora como solista, para traer de vuelta el reguetón de antes, la fiesta, el descaro, el perreo, como sólo él sabe. Aquí se vino a perrear incluye colaboraciones con Yandel, Zion, Jory Boy, Dalex, Ryan Castro y Brray. El disco quiere ser un puente entre la vieja y la nueva escuela. A propósito del lanzamiento EL COLOMBIANO habló con Maldy.