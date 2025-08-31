Maldy devuelve el reguetón a sus orígenes en su nuevo disco

Cuando Maldy empezó a hacer reguetón estaba todo por hacer. El género empezaba a tomar forma, y él, con su grupo Plan B, hizo parte de esa generación de artistas que se encargó de regarlo por el mundo. Le puede interesar: Edson Velandia y otros artistas colombianos boicotean Spotify Hoy, más de 20 años después, en el reguetón, parece que ya todo esta hecho. Se publican montones de canciones cada semana, a veces tan parecidas y repetitivas que nada resalta demasiado. Para eso volvió Maldy, ahora como solista, para traer de vuelta el reguetón de antes, la fiesta, el descaro, el perreo, como sólo él sabe. Aquí se vino a perrear incluye colaboraciones con Yandel, Zion, Jory Boy, Dalex, Ryan Castro y Brray. El disco quiere ser un puente entre la vieja y la nueva escuela. A propósito del lanzamiento EL COLOMBIANO habló con Maldy.

Este disco quiere traer el reguetón de antes, del principio...

“Si, con el disco quería traer esa nostalgia, transportarnos al pasado, a lo que fue el disco de Plan B, House of Pleasures, Love And Sex, cogí algo de cada disco para hacer este. Fue un disco bien pensado, estuve nueve meses en un campamento trabajando con productores compositores. El tema de Yandel, por ejemplo, se compuso para él, exactamente a su gustó, cómo él ejecuta sus canciones, igual el de Jory Boy. También puse a Michael y Manuel en un sample de No Hay Ley, porque yo era súper fanático de ese tema”.

El disco está construido a partir de la canción Tiempos de Plan B, el primer sencillo... “Ese tema me sorprendió mucho, lo hicimos en un campamento aquí en Colombia, la idea era coger un poquito de Candy, de Frikitona, de Choca, hacer una canción con un poquito de todos los éxitos. A mí me gustó tanto el concepto que decidí que ese sería el single del álbum y me siento bien contento, porque cuando uno se separa de un dúo y toma un camino como solista es bien difícil, pero el público me aprecia, me tiene un cariño tan grande que le gusta lo que hago como solista. Los resultados hablan por sí solos”. ¿Cómo eran esos tiempos de Plan B? ¿Cómo empezó esto? “Yo escuchaba la música de Playero, The Noise, la música underground, como le decían en aquel tiempo. Me gustaba muchísimo, tanto que empecé a comprar los cds en Casa de los Tapes, Pentagrama y en un karaoke. Con este trabajo quise contar mi historia de chamaquito, a los 10 años, cuando yo anhelaba cantar reguetón, ser famoso y cogía un cepillo de peinar y me paraba a cantar frente al espejo. Ya a los 16 años empezamos con Chencho a grabarnos en pistas de Playero, nosotros hasta nos imaginábamos en la venta al público. Era una experiencia bien linda, de verdad, eran lo que soñábamos y hoy estoy aquí, con esto mantengo a mis hijos y le doy alegría al mundo. Ha sido bien especial porque hemos trascendido generación tras generación. La música de nosotros parece nueva, parece de ayer. No caduca”.