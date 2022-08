Según comentó Laverde al medio estadounidense WFTS-TV, en tan solo 15 segundos el caimán le fracturó la mandíbula y el cráneo. Y pese al duro ataque, en ese momento supo que no moriría, lo cual describió como un “milagro”.

“Lo único que sentí fueron escamas y dientes, y en ese momento dije: está bien. Fue solo un gran mordisco. Escuché mi mandíbula quebrarse y seguí nadando. Inmediatamente, traté de abrir sus mandíbulas porque sabía que estaba con la cabeza adentro de la boca de un cocodrilo. Mi amigo me dijo que escuchó un grito, y después no supo qué me pasó”, manifestó Laverde en WFTS-TV.

Una de las cosas que no entiende este colombiano radicado desde hace varios años en Florida, fue la razón por la cual el caimán lo soltó, pues declaró que no tenía por qué hacerlo.

Luego de salir del lago Thonotosassa y ser soltado por el caimán, Laverde se vendó las heridas mientras que llegaba una ambulancia para trasladarlo a un centro hospitalario.