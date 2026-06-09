Hay 670 colombianos desaparecidos y 173 fallecidos por cuenta de la guerra entre Rusia y Ucrania

“Antes era distinto. Uno se sumaba a esa guerra en Ucrania y ganaba dinero, pero sobre todo había compañerismo; entre todos nos protegíamos. Ya no es así. Allá los colombianos somos una cifra más y, aunque uno se une al Ejército ucraniano, toca cuidarse tanto de los rusos como de los mismos ucranianos”, así describió la guerra Audel Hernán Rojas Beltrán, un colombiano que estuvo en el frente de guerra del Donbás combatiendo a las tropas rusas.

Pero él no es el único. Según la Cancillería colombiana, hay 670 colombianos desaparecidos y 173 fallecidos por cuenta del reclutamiento ilegal de mercenarios colombianos para aquella guerra.

De los 670 desaparecidos, 446 combatientes fueron reportados como desaparecidos por las Fuerzas Armadas de Ucrania; 168 fueron reportados como desaparecidos por el Consulado de Colombia en Moscú; y otros 56 fueron reportados por sus familias, quienes no volvieron a saber de sus seres queridos.

Lea también: Sudán afirma que su ejército destruyó aeronave de Emiratos Árabes que transportaba mercenarios colombianos

De los 173 fallecidos, 140 murieron en Ucrania. De esos 140, 130 ya fueron repatriados a Colombia para obras fúnebres. Los demás siguen en la zona de conflicto por decisión de sus familiares o se encuentran en proceso de regresar al país.

Un informe del centro de pensamiento Atlantic Council, por su parte, advierten que los colombianos son la nacionalidad extranjera con más bajas dentro de las filas ucranianas, por encima incluso de los estadounidenses, que sumarían alrededor de un centenar de fallecidos.

Las cifras son preocupantes, pero podría ser peor: el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia advierte que hay un subregistro, por lo que podría haber más colombianos aún activos en la guerra; otros asesinados y otros desaparecidos.

¿Cómo llegan allí? Rojas contó que al comienzo la situación parecía diferente. Los testimonios que llegaban hablaban de salarios atractivos, oportunidades laborales para exmilitares y un entorno en el que, a pesar de los riesgos, existía apoyo entre quienes compartían la misión.

Sin embargo, con el paso del tiempo esa imagen se fue deteriorando y dio paso a una realidad marcada por la sensación de desamparo y abandono.

“Decidí salirme porque ya no podía más, estaba cansado, estresado, llevaba demasiado tiempo metido en eso. Incluso intentaron secuestrarme. Allá hay soldados a los que prácticamente retienen en las posiciones y los obligan a permanecer cuatro, cinco o hasta siete meses en zona de combate. Eso es muy distinto a ser militar en Colombia. Aquí uno puede estar meses en operaciones, pero en una guerra como esa el cuerpo necesita descanso, y allá casi no lo hay”, explicó.

Adicional a aquel horror, Rojas explicó que mientras los ucranianos rotan en el campo de batalla “cada diez o quince días”, los soldados colombianos permanecen allí siempre.

”Como si fuéramos desechables”, dijo, y añadió: “yo conocí casos de compatriotas que pasaron hasta siete meses metidos en una trinchera, sin descanso, esperando sobrevivir”.

Según el estudio de Atlantic Council mencionado anteriormente, la problemática va más allá del llamado “mercenarismo” o de afinidades ideológicas.