¿No para la burocracia? Colpensiones creó 800 nuevos cargos dos días antes de la Ley de Garantías

A tan solo dos días de que entre en vigor la Ley de Garantías, el Gobierno Nacional aprobó la creación de 800 nuevos cargos en Colpensiones. La denuncia ocurre en medio de cuestionamientos en diferentes entidades del Estado sobre despidos y contrataciones aceleradas antes de que entre en vigencia la ley.
Esta decisión se toma por medio de la firma del Decreto 0076 del 27 de enero de este año, mediante el cual se modifica la planta de personal de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), una entidad adscrita al Ministerio del Trabajo.
De acuerdo con el decreto, que ya aparece en el Diario Oficial, la decisión se adopta con el objetivo de avanzar en la política de formalización del empleo público, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno.
Tras un análisis institucional, Colpensiones concluyó que requería la creación de 800 nuevos empleos con vocación de permanencia, atendiendo necesidades comerciales, administrativas y operativas de la entidad.
La denuncia la dio a conocer el exconcejal Daniel Briceño, ahora candidato a la Cámara por Bogotá. En el que aseguró que “Jaime Dussan y Petro acaban de crear 800 nuevos puestos en Colpensiones antes de la entrada de la ley de garantías”.