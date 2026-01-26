¿Por qué Cancillería sacó a 52 personas con experiencia antes de la Ley de Garantías?

Están sacando gente de experiencia en la Cancillería de Colombia. Al interior de esa entidad y desde el sindicato hablan de la salida de un “número significativo” de trabajadores de consulados, misiones diplomáticas y sedes. Los casos de dos funcionarios que llevaban entre 18 y 30 años de carrera salieron en los últimos días.
Jorge Luis Martínez Segura estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores desde enero de 2008. Era técnico administrativo del despacho de uno de los viceministerios. La semana pasada, según le contó una fuente a este diario, lo sacaron. “Llevaba más de 15 años a cargo de extradiciones con toda la experiencia conocimiento y lealtad. Qué lástima que sí estén sacando gente y haciéndole daño a la entidad”, comentó.
Entre tanto, el director de 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo, expuso la salida de Rafael Arizmendi, quien cuenta con 30 años de carrera diplomática y como jefe de protocolo. Ese tipo de perfiles de experiencia estarían saliendo de la Cancillería “a una velocidad increíble”.
Vale recordar que, actualmente, ese ministerio cuenta con 620 cargos de libre nombramiento y remoción, 252 cargos de carrera administrativa y 866 cargos de carrera diplomática y consular.