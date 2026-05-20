Abren investigación a Petro por audio de ‘Pipe Tuluá’ sobre financiación de su campaña

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación contra el presidente Gustavo Petro por las denuncias sobre el presunto ingreso de dineros ilícitos a su campaña presidencial de 2022.
El caso tiene que ver con un audio atribuido a Andrés Felipe Marín, alias “Pipe Tuluá”, señalado máximo cabecilla de la banda criminal La Inmaculada.
En el audio, el extraditado criminal asegura que entregó dinero a la campaña presidencial de Petro por medio de su hermano, Juan Fernando Petro.
En la grabación, registrada antes de ser enviado a territorio estadounidense, asegura que fue acusado de “comprar funcionarios públicos” y responde diciendo que le entregó al hermano del mandatario recursos económicos para la campaña presidencial de 2022, así como dinero en efectivo para gastos cotidianos.