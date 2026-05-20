La USO anuncia movilizaciones y “planes tortuga” en Ecopetrol, ¿qué pasó?

La Unión Sindical Obrera (USO) anunció el inicio de jornadas permanentes de movilización y “anormalidad laboral” a partir del 20 de mayo, en medio de la negociación de una nueva convención colectiva con Ecopetrol. La decisión fue comunicada por el sindicato mediante un documento dirigido a sus subdirectivas y bases sindicales, en el que se busca fortalecer el proceso de negociación laboral con la petrolera estatal. Según explicó la organización, el objetivo es lograr un nuevo acuerdo que cobije tanto a trabajadores directos como a empleados de empresas contratistas. Puede leer: Gobierno lanza nueva subasta para proyectos de energía limpia con contratos a 15 años La USO informó que las acciones incluirán mítines informativos, plantones, concentraciones, asambleas permanentes y jornadas de difusión sindical. Además, el sindicato anunció la implementación de “planes tortuga coordinados”, una modalidad que consiste en reducir deliberadamente el ritmo de trabajo.

El sindicato señaló que estas actividades buscan respaldar la negociación colectiva y mantener la participación activa de las bases sindicales durante todo el proceso. En el comunicado, la organización también hizo un llamado a la administración de Ecopetrol y a la comisión negociadora de la compañía para abordar las conversaciones “con una perspectiva de progresividad de derechos”.

¿Qué pide el sindicato en la negociación con Ecopetrol?

El sindicato de la petrolera aseguró que los principales puntos de la negociación estarán enfocados en la defensa del empleo digno, la estabilidad laboral y las garantías convencionales de los trabajadores. Asimismo, el sindicato indicó que buscará mantener la protección del patrimonio público y de la soberanía energética del país como parte de las discusiones con la empresa.

La organización sindical también pidió a sus subdirectivas actuar con “rigurosidad organizativa” y mantener una participación constante durante las jornadas anunciadas.

¿Qué dice la USO sobre los costos laborales de Ecopetrol?