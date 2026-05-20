La USO anuncia movilizaciones y “planes tortuga” en Ecopetrol, ¿qué pasó?

La Unión Sindical Obrera (USO) anunció el inicio de jornadas permanentes de movilización y “anormalidad laboral” a partir del 20 de mayo, en medio de la negociación de una nueva convención colectiva con Ecopetrol.
La decisión fue comunicada por el sindicato mediante un documento dirigido a sus subdirectivas y bases sindicales, en el que se busca fortalecer el proceso de negociación laboral con la petrolera estatal. Según explicó la organización, el objetivo es lograr un nuevo acuerdo que cobije tanto a trabajadores directos como a empleados de empresas contratistas.
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La USO informó que las acciones incluirán mítines informativos, plantones, concentraciones, asambleas permanentes y jornadas de difusión sindical. Además, el sindicato anunció la implementación de “planes tortuga coordinados”, una modalidad que consiste en reducir deliberadamente el ritmo de trabajo.