¿Escribe literatura y quiere ganar más de cincuenta millones de pesos? Esto le interesa

Hasta el 20 de julio estará abierta la convocatoria para la séptima edición del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana (PBNC), galardón que regresa tras cinco años de pausa. El ganador recibirá 55 millones de pesos colombianos.

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El premio reconoce al mejor libro de narrativa (cuento, novela, ensayo y periodismo literario) publicado durante el año inmediatamente anterior por una autora o autor colombiano, o extranjero con más de cinco años de residencia en Colombia.

Las postulaciones las harán editoriales, escritores, programas académicos de IES, bibliotecas de Colombia o instituciones del exterior con vínculo certificable con el país.

El regreso del PBNC es posible gracias a la alianza entre Eafit, Celsia, Sura y Comfama. El premio fue creado en 2014 y sus ediciones anteriores reconocieron a Juan Esteban Constaín, Pilar Quintana, Andrés Felipe Solano y Juan Gabriel Vásquez, entre otros.

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“Desde Eafit entendemos el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana como una oportunidad para fortalecer la conversación cultural del país y reconocer a quienes, desde la escritura, amplían nuestra manera de comprender el mundo”, dijo Claudia Restrepo Montoya, rectora de Eafit. Por su parte, David Escobar Arango, director de Comfama, destacó: “Colombia necesita más escritores, más libros, más bibliotecas y más lectores”.

Los diez libros finalistas se darán a conocer en septiembre durante la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 2026, y la ceremonia de entrega del ganador será en noviembre de este mismo año.

Las obras postuladas deberán enviarse en formato impreso y serán evaluadas primero por lectores acompañados por profesores del pregrado de Literatura de EAFIT, y luego por un jurado compuesto por Marta Sanz, Moisés Melo, Juan Gabriel Vásquez, Juliana Gómez Nieto y Efrén Giraldo.