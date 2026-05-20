Estas son las 30 empresas más innovadoras del 2026; Antioquia domina el raking con 12

La cerámica y los sanitarios no son lo primero que viene a la mente cuando se habla de innovación empresarial. Pero Corona Industrial acaba de demostrar que fabricar pisos y baldosas puede ser tan sofisticado como desarrollar software. La compañía antioqueña encabeza el Ranking de Innovación Empresarial 2026 de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), desplazando a gigantes del sector financiero, energético y de alimentos que también compitieron por el primer puesto. En 2025, el primer lugar se lo llevó Colsubsidio, cuando demostró que la innovación se hace con propósito, puede inspirar, unir y transformar realidades, incluso en medio de la incertidumbre que atraviesa el país. El resultado se conoció durante el 12º Innovation Land Summit, en Medellín, el encuentro anual donde la Andi toma el pulso a la dinámica de creación y desarrollo de las principales compañías del país. Este año, la convocatoria fue la más nutrida de su historia, con 303 empresas participaron, provenientes de 50 subsectores económicos y 13 departamentos. Lea aquí: Antioquia cambiará la forma de financiar su desarrollo: así funcionará el nuevo Hub de Innovación Financiera

Las tres empresas en el podio

Detrás de Corona Industrial, el segundo lugar fue para Alpina, la compañía láctea con sede en Cundinamarca, y el tercero para la Fundación Cardioinfantil – La Cardio, también bogotana. El podio mezcla manufactura industrial, agroindustria y salud, tres sectores distintos que comparten una apuesta común por convertir la inversión en conocimiento en una ventaja competitiva real. Ecopetrol, la petrolera estatal, ocupó el cuarto puesto, seguida por Promigas en quinto. Más abajo, en el top diez, aparecen Colsubsidio, ALSEC, Comestibles Ricos, Banco Davivienda y Alianza Team. Este es un grupo que mezcla hidrocarburos, cajas de compensación, alimentos y banca, lo que refleja que la apuesta por innovar no pertenece a un solo sector.

Ranking innovación 2026.

Cuánto invierten las empresas colombianas en innovar

Uno de los datos más reveladores del ranking es que las compañías participantes destinaron, en promedio, el 5,61% de sus ventas a actividades de ciencia, tecnología e innovación (CTI). No es un número trivial, ya que para una empresa mediana con ingresos de 100.000 millones de pesos anuales, eso representa más de 5.600 millones de pesos dedicados exclusivamente a investigar, desarrollar productos y adoptar nuevas tecnologías. Ese porcentaje sirve de termómetro, debido a que indica que existe un grupo de empresas colombianas decididas a competir con mejores herramientas, no solo con menores costos. Según la Andi, la pregunta que el propio ranking deja abierta es si esa cifra alcanza para disputarle mercados a competidores internacionales que invierten proporciones similares, pero desde bases de ingreso mucho más grandes. En contexto: Ruta N: la entidad que conecta el talento colombiano con el capital global También la edición del 2026 evidenció el debate sobre automatización e inteligencia artificial, que lleva años instalado en Colombia con una sola pregunta: ¿cuántos puestos de trabajo va a eliminar la tecnología? Los datos del ranking ofrecen una respuesta más matizada, ya que durante 2025, las empresas participantes generaron 5.887 nuevos empleos directamente ligados a actividades de CTI. Es decir, son empleos relacionados con roles como ingenieros de datos, especialistas en procesos automatizados, desarrolladores de producto, investigadores aplicados. No son los mismos que desaparecen cuando una máquina reemplaza una tarea repetitiva, pero sí muestran que el ciclo no termina con destrucción, detalló el ranking.

Cuatro tipos de empresas: inventores, rebeldes, visionarios y héroes

El ranking también clasifica a cada participante dentro de cuatro arquetipos que describen cómo innovan y qué buscan con eso. Los Inventores son quienes apuestan por investigación propia y desarrollo de patentes. Los Rebeldes desafían modelos de negocio establecidos. Los Visionarios anticipan tendencias y construyen capacidades antes de que el mercado las demande. Los Héroes son los que sacan adelante la innovación con recursos escasos, a puro músculo institucional. Esa tipología importa, según la Andi, porque desmonta una idea muy extendida, que innovar es sinónimo de tecnología de punta o de grandes laboratorios. Una caja de compensación que rediseña cómo llega la salud a barrios periféricos también innova. Un productor de alimentos que reformula un producto para adaptarse a nuevos hábitos de consumo también innova. Puede conocer: Seis empresas colombianas están en la élite del mundo del emprendimiento, según Endeavor

Antioquia domina el ranking con doce empresas en el top 30