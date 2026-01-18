¿Petro planea un segundo ‘Pacto de la Picota’ para elecciones?

La Paz Total camina sobre una cuerda floja: negociar con bandas que conservan poder desde prisión, enfrentar la resistencia de alcaldes que temen por la seguridad de sus ciudades y exigirle al ELN que abandone su santuario en Venezuela, hoy convertido en su principal plataforma de retaguardia. ¿Hasta dónde puede llegar un proceso de diálogo en esas condiciones? ¿Puede el gobierno del presidente Petro sostener una estrategia de paz sin control territorial efectivo ni consensos locales?
Un ejemplo crítico de esas tensiones tuvo lugar esta semana en Barranquilla, donde el Gobierno ha entablado mesas de conversación con grupos como Los Costeños, cuyo jefe es Jorge Eliécer Díaz, y Los Pepes, en cabeza de Digno Palomino, para explorar treguas y compromisos de cese de actividades violentas a cambio de condiciones legales favorables.