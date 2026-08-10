Autoridades allanaron casa en la que habrían secuestrado al ingeniero Andrés Camilo Peláez hace cuatro años

Una avanzada de agentes del CTI de la Fiscalía allanó en el municipio de San Andrés de Cuerquia una vivienda en la que se presume estuvo secuestrado el ingeniero Andrés Camilo Peláez, quien lleva más de cuatro años desaparecido. Apoyados por efectivos del Gaula militar, los investigadores continúan tras la pista del joven contratista del proyecto Hidroituango, cuyo caso tuvo en las últimas semanas nuevas capturas y avances investigativos. Le puede interesar: Tercera captura por la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez en el Norte antioqueño Según trascendió, la vivienda en la que hicieron presencia las autoridades ha sido mencionada en varios testimonios en poder de la justicia, que apuntarían a que allí estuvo antes de ser sacado del casco urbano de San Andrés de Cuerquia en abril de 2022. De acuerdo con las investigaciones en las que avanzan las autoridades, se presume que el ingeniero fue visto por última vez durante la madrugada del lunes 4 de abril de 2022, cuando testigos aseguraron haberlo observado caminando por el parque principal de San Andrés de Cuerquia en compañía de dos personas.

La última imagen del joven con vida proviene de una cámara de seguridad de un hotel en el que se hospedaba, en la que quedó captado saliendo por última vez durante la noche del domingo 3 de abril. Pese a que desde entonces fueron muchas las versiones que se tejieron alrededor del caso, la hipótesis más fuerte en la que vienen avanzando las autoridades es la de que habría sido víctima de un secuestro extorsivo por parte de una estructura armada asociada a El Mesa. Siga leyendo: Imputarán a otro implicado en desaparición de ingeniero en San Andrés de Cuerquia, ¿quién es? En los interrogatorios que han realizado las autoridades, uno de los testigos aseguró que el joven fue retenido hacia las 2 de la madrugada del 4 de abril. “Vimos cuando se lo llevan en una jaula verde oscura, en una jaulita muy pequeña. Se lo llevó alias 300 y Willy, también Juan Pablo, alias Juan Punta”, dijo un testigo, que aseguró que durante tres días el ingeniero estuvo retenido en una casa ubicada en el barrio El Paraíso, al parecer también utilizada para almacenar drogas del grupo El Mesa.