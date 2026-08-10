De la Espriella canceló agenda en La Guajira por terremoto, ¿a dónde irá?

El terremoto de 7,4 que se presentó en la mañana de este lunes 10 de agosto cambió los planes del recién inaugurado presidente, Abelardo de la Espriella. Se supone que tendría actividades en La Guajira durante su primera semana de gobierno, pero ahora debe atender la emergencia.
La agenda estaba prevista para el miércoles 12 y jueves 13 de agosto, y el propósito ahora será “concentrar todos los esfuerzos del Gobierno Nacional en la atención de las comunidades afectadas por la emergencia ocasionada por el sismo que impactó distintas zonas del país”, según informó el Gobierno en un comunicado.
El primer mandatario pretende “garantizar que las entidades del Estado concentren sus capacidades en atender a los damnificados, evaluar las afectaciones y brindar soluciones oportunas a las familias y comunidades que atraviesan esta situación”.
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La Guajira sería el punto de partida de De la Espriella dado el abandono estatal que ha enfrentado por años y los escándalos de corrupción que lo perjudicaron en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.