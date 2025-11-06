Videos | Así fue el aparatoso choque entre el Tren de la Sabana y una camioneta en Chía

Un aparatoso accidente de tránsito se presentó este jueves en el municipio de Chía, Cundinamarca, cuando el Tren de la Sabana chocó con una camioneta mientras ambos se encontraban en movimiento.

El caso ocurrió hacia las 4:00 p.m., cuando el conductor del vehículo blanco no respetó la señal de pare y fue arrollado algunos metros adelante en el cruce que conecta la Autonorte con la carretera central del norte (kra 7), a la altura del Restaurante El Pórtico.

Un video que circula en redes sociales muestra del suceso que ha generado conmoción y un debate sobre la responsabilidad y el cuidado de la vida, ya que en este caso el tren tiene prioridad en la vía por su recorrido hacia y desde la capital.