“Dios me dio la vida, pero me quitó toda mi felicidad”: el único superviviente del accidente de Air India

El único superviviente del accidente de Air India que causó 260 muertes en junio de 2025 afirmó vivir traumatizado, en una entrevista difundida este lunes por BBC.
“Dios me dio la vida, pero me quitó toda mi felicidad”, afirma Vishwash Kumar Ramesh, de 39 años, que cuenta además haber “perdido todo” en esa catástrofe y que debe “luchar” cada día.
“Soy el único superviviente. Todavía no puedo creerlo. Es un milagro”, añade este británico de origen indio, que vive en Leicester (centro de Inglaterra).