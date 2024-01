Los acercamientos de paz con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, más conocidas como el Clan del Golfo, ya arrancaron. En uno de los primeros grandes anuncios de Otty Patiño, el alto comisionado para la paz confirmó que el Gobierno ya está “en una fase exploratoria” con el grupo narcoparamilitar más grande del país, aunque no fue claro con las formas y las líneas rojas de lo que sería ese acuerdo.

En efecto, Patiño titubeó en un par de ocasiones para responder cuál será el tratamiento de las en el gobierno que está decidido a hacer la paz total a toda prisa. Ante las preguntas de El Tiempo sobre si él consideraba al Clan del Golfo como una organización política o no, Patiño no supo concluir si sí o no.